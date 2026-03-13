La atrevida comparación de un expiloto sobre Kimi Antonelli: "Es como Schumacher"

La atrevida comparación de un expiloto sobre Kimi Antonelli en Australia: "Es como Schumacher"

Martin Brundle, expiloto británico de Fórmula 1, cree que el italiano peleará con su compañero de Mercedes por el título, y equipara su actuación en el GP de Australia con la leyenda teutona.

Kimi Antonelli está llamado a ser uno de los futuros campeones de la Fórmula 1. El piloto italiano se encuentra en su segundo año en el 'Grand Prix' y, de la mano de Mercedes, ya cuenta con varios podios en su carrera y muchas opciones de acabar en lo más alto de la clasificación.

Su rendimiento en el GP de Australia fue excelente. Tan solo George Russell acabó por delante de él pese a los intentos de Charles Leclerc y Lewis Hamilton de rebasarle. Incluso, su actuación recordó a la gesta del piloto retirado con más mundiales de F1: Michael Schumacher.

Martin Brundle, expiloto en los años 80 y 90, ha comparado una de las actuaciones del joven piloto de 19 años en Albert Park tras su accidente con cómo el teutón destrozó un monoplaza en 1991. "Kimi pilotó rapidísimo en su siguiente vuelta rápida tras su accidente", destacó el británico.

"Esto me recordó a cómo Michael Schumacher destrozó el Benetton de repuesto en Suzuka en 1991, que en realidad estaba destinado a su compañero de equipo Nelson Piquet para el fin de semana", añadió Brundle en un análisis publicado en la web de 'SkySports.com'.

"Antonelli terminó segundo a pesar de una mala salida, y no me cabe duda de que mantendrá a George alerta toda la temporada. Si Mercedes realmente tiene el coche capaz de ganar el Campeonato Mundial, los errores de cada piloto determinarán quién saldrá vencedor", concluye el expiloto británico en su artículo.