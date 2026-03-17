Verstappen señala a los que defienden las nuevas normas de la F1: "Ni los pilotos ni los fans..."

El piloto de la escudería Red Bull, que se ha mostrado muy crítico con esta normativa, dice que él habla "en nombre de la mayoría".

Max Verstappen entiende que los pilotos aspirantes a ganar defiendan esta nueva Fórmula 1, pero no al resto. Ha señalado a esos pilotos... y también a los aficionados. Dice que todos aquellos que apoyen las normas "no entienden las carreras". Y espera que haya un cambio muy pronto.

Esto es lo que ha dicho el neerlandés en palabras a 'Motorsport': "Creo que hablo en nombre de la mayoría. Por supuesto, algunos dirán que es fantástico, porque ganan, lo cual es lógico. Si tienes una ventaja, ¿por qué ibas a renunciar a ella? Al fin y al cabo, nunca sabes si volverás a tenerla".

Hay prácticamente unanimidad en la parrilla: "Si hablas con la mayoría de los pilotos, esto no es lo que nos gusta. Y tampoco creo que sea lo que quieren los verdaderos aficionados a la F1. Quizá a algún aficionado le guste, pero no entienden las carreras. Esperemos que podamos librarnos de esto lo antes posible".

Espera conversaciones con la Fórmula 1 para que los posibles cambios lleguen dentro de pocas carreras: "En algún momento se volverá en contra como un boomerang. Para mí es sobre todo importante que sigamos comunicándonos con ellos (con la F1) y nos aseguremos de trabajar en soluciones. Eso ya ayudaría mucho".

Porque esta situación viene de lejos: "Ya deberían habernos escuchado en 2023 para ver que esto se avecinaba. Por desgracia, no lo hicieron, aunque quizá sea una lección para el futuro".

"Sería fantástico si pudiéramos hablar en el futuro", cierra un Max que tuvo que abandonar en el Gran Premio de China por problemas en su Red Bull.