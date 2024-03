Sergio Pérez se juega su futuro esta temporada. El piloto mexicano finaliza contrato con Red Bull al final de la presente temporada. Y es que, aunque con Red Bull ha conseguido cinco victorias desde que aterrizó en la escudería en 2021, lo cierto es que sus números están a años luz de los de su compañero de equipo, Max Verstappen.

Este año, 'Checo' Pérez ha comenzado como se esperaba. Con dos primeros puestos en Bahrein y Arabia, el mexicano se coloca a 15 puntos de Verstappen en la clasificación general. Sin embargo, su talón de Aquiles sigue siendo la clasificación. En Bahrein fue 5º, mientras que en Jeddah ascendió hasta la 3º plaza. La problemática tiene lugar cuando tu compañero de equipo opaca la primera posición de manera constante. En este caso, el hecho de no partir desde la segunda posición impide al mexicano poder batallar con el neerlandés.

De todas formas, también es cierto que este inicio de año ha sido más calmado para 'Checo'. El ganador de seis Grandes Premios es consciente de la presión de Red Bull. La escudería de Milton Keynes es popularmente conocida por el demoledor entorno que le rodea. El propio Sergio Pérez ha sido testigo de ello durante estos años.

"Siempre hay presión en la F1, es algo consustancial a competir en la élite. Siempre hay que rendir en todas las condiciones y en todas las carreras, eso es normal. Pero en Red Bull es distinto. Existe una razón por la que muchos pilotos no han sobrevivido aquí. La presión es mayor en este equipo. En Red Bull se exige de forma diferente al de resto de equipos", señaló el mexicano en el podcast 'Beyond The Grid'.

A pesar de ello, el '11' es ya un 'perro viejo' de la categoría. Con 34 años, ha pasado por varias escuderías (Sauber, McLaren, Force India, Racing Point), por lo que la presión es algo con lo que ha aprendido a lidiar durante todos estos años: "El ruido exterior siempre estará ahí, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Pero es importante asegurarte de que eres capaz de abstraerte".

Aún así, Red Bull sigue siendo algo distinto. La escudería de las bebidas energéticas se ha consagrado como la mayor trituradora de pilotos de toda la parrilla. Daniil Kvyat, Pierre Gasly o Alex Albon son algunos de los nombres que han experimentado esta situación en sus carnes en una escudería en la que Max Versrtappen sigue siendo el rey.