Miguel Galán, en 'El Chiringuito': "Tebas dio información confidencial del Barça al Athletic"

Javier Tebas mostró información confidencial del FC Barcelona al Athletic de Bilbao en medio del caso Nico Williams. Es lo que ha desvelado Miguel Galán, presidente de CENAFE, en una entrevista en 'El Chiringuito'.

"En la reunión entre el Athletic y Javier Tebas se ofrecieron detalles económicos del FC Barcelona. Con todo lujo de detalles. Eso conllevó que el Athletic, con esa información, se reunió con Nico Williams y le dijeron cuál era la situación que había. El presidente de LaLiga les dijo que no tenía poder de inscripción. Le dijeron al agente que no podía ser inscrito. El agente introdujo esa cláusula de liberación y el Barça no aceptó", explica.

Una información "confidencial" que es un delito desvelarla: "Tebas le dio información confidencial del Barça al Athletic. Es una administración administrativa, como mínimo".

"Tebas le dijo al Athletic de Bilbao que el auditor no había reflejado en las cuentas de pérdidas y ganancias la operación de los asientos VIP, por lo que no estaba en la regla del 1-1", sentencia Galán.

Finalmente Nico Williams anunció que renovaba con el Athletic de Bilbao hasta 2035 y no fichaba por el FC Barcelona.