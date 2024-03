El monoplaza de Red Bull es tan dominante que en este mundial de Fórmula 1 que acaba de empezar ya completan dos dobletes en dos carreras: siempre primero Max Verstappen, con Sergio Pérez como perseguidor. Eso sí, las diferencias entre ambas son considerables.

La diferencia con el pasado es que Checo ya no comete errores. Es sólido tanto en clasificación como en la carrera. Y Red Bull tiene la explicación. Dice Helmut Marko, asesor de la escudería de las bebidas energéticas, que el motivo es que el mexicano está utilizando la misma configuración que su compañero de equipo.

Así lo explica el asesor en declaraciones después del Gran Premio de Arabia Saudí: "Este año Checo ya no está experimentando, sino que empieza cada gran premio más o menos con la misma configuración que Verstappen".

Checo ya no prepara las carreras como antes. Sobre todo en 2023 buscaba un 'set up' propio para competir contra Max. Pero la historia no fue nada bien. Y ahora se ha dedicado a utilizar esa misma configuración y a asumir que sólo puede luchar por la segunda plaza de la parrilla.

Porque Verstappen está intratable. "Max marca la diferencia en cuanto la gestión de la parte trasera del coche, que es nerviosa, pero los coches que no se mueven así no son rápidos. Pérez pilota con más facilidad los coches que son más estables, por eso en las primeras carreras de 2022, consiguió ser rápido", sentencia Marko en estas declaraciones.

El próximo reto de la Fórmula 1 será en Australia. El primer Gran Premio de madrugada. Y Red Bull, claro, volverá a ser el coche dominante. Con Verstappen. Esta es la historia de la actual competición.