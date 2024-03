Sergio Pérez ha admitido que la sanción de cinco segundos que recibió durante el Gran Premio de Arabia Saudí fue justa y que el 'unsafe release' sucedió porque ignoró la orden del equipo Red Bull de esperar para reintegrarse sin peligro.

Cuando el 'Safety Car' salió en lavuelta siete, se generó un baile estratégico de paradas en boxes que provocó que la gran mayoría de pilotos entrasen a cambiar sus neumáticos. En estas situaciones, los equipos han de tener mucha precaución a la hora de dejar que sus pilotos se reincorporen, ya que al haber tanto tráfico, si el equipo se arriesga, puede tener como consecuencia una colisión en el 'pit lane'.

Esto precisamente fue lo que ocurrió entre Sergio Pérez y Fernando Alonso. El mexicano se apresuró demasiado en salir, incluso desobedeciendo las indicaciones que le dio su equipo y al salir se topó con el piloto de Aston Martin, que comentó por la radio que lo que acababa de suceder era un claro 'unsafe release'.

Pérez aseguró en unas declaraciones recogidas por 'RaceFans' que no vio al español al salir: "Cuando salí, en realidad fue un error mío, porque el equipo me dijo que me contuviera. Pero miré a la derecha y no había nadie cuando miré". Aunque comentó que necesitan "un 'pit lane' más ancho", no dudó en admitir que la responsabilidad fue suya y no de Red Bull.

"Vi que no tenía la liberación adecuada. Pero no vi a nadie. A veces el equipo puede ser un poco más lento que tú en el coche. Pero esta vez fue al revés, así que, mi culpa es esa, aún así (la penalización) no cambió nuestra carrera", añadió Pérez.

El mexicano continuó opinando sobre el castigo que le impuso la FIA: "En retrospectiva, creo que la penalización fue correcta y eso comprometió bastante nuestra carrera". La FIA lo sancionó con cinco segundos y con la pérdida de puntos en la 'Superlicencia', precisamente porque la responsabilidad fue mayormente suya y no del equipo.

Pérez está solo a cuatro puntos de perderse un Gran Premio, ya que cuenta con ocho puntos de penalización en su 'Superlicencia'. En caso de que sumase los 12 puntos y se perdiera una carrera, se convertiría en el primer piloto de la historia de la F1 en ausentarse durante un GP por esta razón.