Max Verstappen rechaza las preguntas sobre su futuro en Red Bull: "Si hay algo nuevo..."

Los rumores rodean a un Max Verstappen que podría abandonar Red Bull a final de temporada, pero él sigue sin dar ninguna pista.

Max Verstappen, un presente en Red Bull y un posible futuro que podría estar en otra escudería... o incluso fuera de la Fórmula 1. Esos son los rumores que rodean al cuatro veces campeón del mundo, que no quiere decir nada sobre su situación contractual.

En la rueda de prensa del Gran Premio de Bélgica a Max le han preguntado en dos ocasiones por los rumores sobre el equipo McLaren y también sobre si situación en Red Bull.

Se le ha visto molesto y no ha querido contestar: "No tengo nada que decir. No, nada. ¿Las especulaciones? Nada".

Será él el que comunique si hay algún cambio: "No quiero tener que decir si sí o no sobre mi futuro. Siempre he dicho que si hay algo nuevo, lo contaré yo mismo".

Porque a pesar de tener contrato de larga duración con la escudería de las bebidas energéticas, Max podría activar algunas cláusulas para marcharse antes de tiempo.

Y ante una posible salida, y un futuro casi descartado en el equipo Mercedes, ahora McLaren podría ser su principal opción. En el sitio de Oscar Piastri.

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