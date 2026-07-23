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Muere a los 21 años Zdeněk Chovanec, expiloto de Fórmula 3 y rival de Colapinto

La tercera categoría del 'Grand Prix' ha lamentado el fallecimiento de la promesa del automovilismo portuguesa, que compitió de forma directa con el piloto argentino en 2022.

Muere a los 21 años Zdeněk Chovanec, expiloto de Fórmula 3 y rival de Colapinto Muere a los 21 años Zdeněk Chovanec, expiloto de Fórmula 3 y rival de ColapintoFórmula 3

Luto en el mundo del automovilismo. El expiloto de Fórmula 3, Zdeněk Chovanec, ha fallecido a los 21 años por causas desconocidas, tal y como ha informado la categoría en sus redes sociales.

Chovanec, que fue rival de Franco Colapinto en la tercera categoría del 'Grand Prix', era una de las promesas portuguesas del motor. Con una triple nacionalidad, portuguesa, venezolana y checa, Zdeněk representaba al país luso con el equipo Charouz Racing System.

"Todos en la FIA Formula 3 están profundamente entristecidos al enterarse del fallecimiento de Zdeněk Chovanec, quien compitió en el Campeonato en 2021 y 2022. Mandamos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo", ha escrito la F3 en sus redes sociales anunciando la defunción de su expiloto.

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