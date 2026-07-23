Un ex de MotoGP explica la estrategia de Marc Márquez que usaban Ángel Nieto y Valentino Rossi

Óscar Haro ha analizado cómo el ilerdense está gestionando su forma de tratar a sus rivales en pista para derrotarlos de forma psicológica, y así sobrepasarles en la clasificación.

Marc Márquez está a punto de completar una remontada digna del mejor piloto del mundo de MotoGP. El ilerdense ya se encuentra en el tercer puesto del campeonato, y está a pocos puntos de sobrepasar a Ai Ogura y Jorge Martín. Un hecho que el propio piloto de Aprilia reconoce que está cerca de suceder.

En un análisis sobre el Mundial y la situación de Márquez y el liderato de la categoría reina, Óscar Haro, ex de Honda, ha ensalzado al eneacampeón del mundo por emplear una estrategia digna de competidores natos como Ángel Nieto y Valentino Rossi.

En concreto, Haro ha destacado cómo el de Ducati no se atreve a mirar a los ojos al japonés para no "desprestigiarle", pero sí que intenta minarle de forma psicológica. "Fíjate cuántas veces le mira Marc a Ogura a los ojos. No le mira nunca porque de esa manera le desprestigias", comenta Óscar en declaraciones recogidas por 'Motosan'.

"Marc lo sabe. Esta psicología es de Ángel Nieto y de Valentino Rossi. Son tíos que ya en el 'paddock' te metían un segundito, porque sabían cuál era el bueno e iban a por ti y te desprestigiaban. Entonces, Marc, el gesto del podio echándole champán en la oreja y el otro callado. El otro dice: "Sí, pero yo no entro a tu juego’", explica Haro.

Por último, ha destacado el cómo y por qué Márquez está intentando atacar psicológicamente a Ogura. "Marc es muy listo haciendo esto. Es una guerra psicológica. Viendo que Marc, de alguna manera, está desprestigiando el trabajo de Ogura, está hecho aposta. Eso es parte del trabajo de un piloto", concluye Haro.

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