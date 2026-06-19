¿Saldrá Verstappen de Red Bull? Su padre desmiente a Schumacher y el rumor de la oferta de Mercedes

Jos Verstappen ha rechazado la información que difundió Ralf Schumacher señalando que el tetracampeón del mundo habría recibido una oferta de la escudería alemana.

El culebrón de Max Verstappen y su posible salida de Red Bull no cesa. El piloto neerlandés es el principal atractivo dentro del mercado de fichajes de la Fórmula 1, y según anunció Ralf Schumacher, Mercedes sería el principal interesado en hacerse con sus servicios.

En concreto, el hermano del legendario piloto alemán aseguró que los teutones ya habrían formalizado una oferta al tetracampeón del mundo para fichar por ellos en 2027. Para ello, Verstappen tendría que ejecutar la cláusula de salida de su contrato acogiéndose a los malos resultados obtenidos.

"Se rumorea que Wolff le hizo una oferta en secreto, pero era tan mala económicamente que ni siquiera podía considerarse una opción", comentó Ralf, según publicó 'RacingNews365'.

Pese a que dicha información todavía es un simple rumor y no se ha materializado, el propio padre de Max ha rechazado las declaraciones de Schumacher y ha cargado contra él, acusándole de traer "información incorrecta".

"Ralf, otra vez traes información incorrecta", comentó Jos Verstappen en un comentario de Instagram, respondiendo a la información de Schumacher. Por el momento, Verstappen continúa siendo piloto de Red Bull y su futuro sigue vinculado a los austriacos hasta que decida lo contrario.

La decisión, en manos de Max

¿Renovará Verstappen con Red Bull o fichará por otra escudería? Esta es la pregunta que ronda el futuro del piloto neerlandés. Con un año más de contrato, Max todavía no ha confirmado si continuará corriendo para ellos.

A pesar de los múltiples intentos de los austriacos por renovarle y convencerle de ello, el tetracampeón todavía no ha garantizado nada. Los resultados a final del verano podrían decantar su decisión, si no consigue competir por el título.

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