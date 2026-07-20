Ahora

EN DIRECTO

España, campeona del mundo, celebra en las calles de Madrid su segundo Mundial

España, campeona del mundo

Sánchez recibe en Moncloa a los campeones del mundo con una gran fiesta: "Gracias por el juego, por el esfuerzo y por la victoria"

Los detalles El presidente del Gobierno ha apostado por un nuevo triunfo en el próximo campeonado del mundo: "Por qué no en 2030 soñar con que no hay dos sin tres; y encima siendo España país anfitrión del mundial".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe a los jugadores de la selección española este lunes en el Palacio de la Moncloa tras proclamarse ayer campeones del mundo al derrotar en la final a Argentina. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe a los jugadores de la selección española este lunes en el Palacio de la Moncloa tras proclamarse ayer campeones del mundo al derrotar en la final a Argentina. EFE/ Fernando Villar
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este lunes a la selección española de fútbol en la Moncloa, la segunda escala de los campeones del mundo en esta jornada de celebración que ha comenzado con la familia real en Zarzuela y seguirá después en las calles de Madrid.

Sánchez ha trasladado su "inmenso" agradecimiento al cuerpo técnico y a los jugadores "por el juego, por el esfuerzo y por la victoria". "El juego porque hemos disfrutado mucho de vuestro juego. En segundo lugar, el esfuerzo, porque no resulta evidente, aun siendo bueno, el poder llegar a la final de la Copa del Mundo. Y, finalmente, por hacer bueno aquello que decía Luis Aragonés de que las finales no se juegan, sino que se ganan", ha expresado.

Además, el presidente del Gobierno ha apostado por un nuevo triunfo en el próximo campeonado del mundo. "Por qué no en 2030 soñar con que no hay dos sin tres; y encima siendo España país anfitrión del mundial", ha remarcado.

La expedición nacional, con el capitán Rodri y el seleccionador Luis de la Fuente al frente, ha llegado al complejo pocas horas después de aterrizar en España con el preciado trofeo dorado que les acredita como campeones del mundo.

En los jardines, donde se ha instalado un escenario con el lema 'Vamos, España', les esperaban cientos de personas, trabajadores de Moncloa, familiares y numerosos invitados deseosos de ver de cerca a los jugadores que este domingo vencieron a Argentina. El acto ha sido dirigido por la periodista María Relaño y el creador de contenido Ibai Llanos. Al terminar ha sonado 'We are the champions' de Queen.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. España gana el Mundial 2026, en directo | La selección española aterriza en Madrid: Rodri y Luis de la Fuente aparecen con la Copa
  2. Trump niega "tensiones" con España tras el triunfo de la Selección en el Mundial: "Los he felicitado por tener un gran equipo"
  3. Julio Martínez se hace un Aldama: envía un escrito al juez Calama donde asegura que Zapatero sí medió en el rescate de Plus Ultra
  4. El incendio en la Sierra Norte de Guadalajara ya ha arrasado 26.000 hectáreas y desplaza a 1.200 personas
  5. La Policía investiga el asesinato a puñaladas de una mujer en una vivienda de Antequera (Málaga)
  6. Bruselas multa a AliExpress con 550 millones de euros por no combatir la venta de bienes ilegales