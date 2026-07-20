Sánchez recibe en Moncloa a los campeones del mundo con una gran fiesta: "Gracias por el juego, por el esfuerzo y por la victoria"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe a los jugadores de la selección española este lunes en el Palacio de la Moncloa tras proclamarse ayer campeones del mundo al derrotar en la final a Argentina.

Los detalles El presidente del Gobierno ha apostado por un nuevo triunfo en el próximo campeonado del mundo: "Por qué no en 2030 soñar con que no hay dos sin tres; y encima siendo España país anfitrión del mundial".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió a la selección española de fútbol en la Moncloa, tras su visita a la familia real en Zarzuela. Este encuentro forma parte de la celebración por su victoria en el Mundial. Sánchez expresó su agradecimiento al equipo por su juego, esfuerzo y victoria, recordando las palabras de Luis Aragonés sobre ganar finales. Además, el presidente mostró optimismo para el Mundial 2030, sugiriendo que España podría ser anfitriona y campeona nuevamente. La expedición, liderada por el capitán Rodri y el seleccionador Luis de la Fuente, fue recibida por cientos de personas en los jardines de la Moncloa. El evento, presentado por María Relaño e Ibai Llanos, concluyó con la canción 'We are the champions' de Queen.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este lunes a la selección española de fútbol en la Moncloa, la segunda escala de los campeones del mundo en esta jornada de celebración que ha comenzado con la familia real en Zarzuela y seguirá después en las calles de Madrid.

Sánchez ha trasladado su "inmenso" agradecimiento al cuerpo técnico y a los jugadores "por el juego, por el esfuerzo y por la victoria". "El juego porque hemos disfrutado mucho de vuestro juego. En segundo lugar, el esfuerzo, porque no resulta evidente, aun siendo bueno, el poder llegar a la final de la Copa del Mundo. Y, finalmente, por hacer bueno aquello que decía Luis Aragonés de que las finales no se juegan, sino que se ganan", ha expresado.

Además, el presidente del Gobierno ha apostado por un nuevo triunfo en el próximo campeonado del mundo. "Por qué no en 2030 soñar con que no hay dos sin tres; y encima siendo España país anfitrión del mundial", ha remarcado.

La expedición nacional, con el capitán Rodri y el seleccionador Luis de la Fuente al frente, ha llegado al complejo pocas horas después de aterrizar en España con el preciado trofeo dorado que les acredita como campeones del mundo.

En los jardines, donde se ha instalado un escenario con el lema 'Vamos, España', les esperaban cientos de personas, trabajadores de Moncloa, familiares y numerosos invitados deseosos de ver de cerca a los jugadores que este domingo vencieron a Argentina. El acto ha sido dirigido por la periodista María Relaño y el creador de contenido Ibai Llanos. Al terminar ha sonado 'We are the champions' de Queen.

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