Un exjefe de la F1 aplaude a Mercedes por no fichar a Verstappen: "Toto es demasiado inteligente"

Günther Steiner, exjefe de Haas, ha recalcado la "inteligencia" del jefe de Mercedes para no fichar al tetracampeón y mantener a sus actuales pilotos, debido al gasto de su fichaje.

El culebrón de Max Verstappen y su futuro en la Fórmula 1 es un no parar. El piloto neerlandés continúa descontento con su situación en Red Bull y no parece tener claro si permanecerá con los austriacos o si buscará una alternativa donde poder ganar.

Por el momento, equipos como Mercedes o McLaren se postulaban como sus próximos destinos, pero durante las últimas semanas ambas han desmentido su interés en el tetracampeón del mundo. Ante dicha incógnita sobre su próximo paradero y la decisión de los alemanes de no ficharle, un exjefe de la F1 ha mostrado su parecer.

"¿Por qué iba Mercedes a ficharle? Mercedes tiene a la próxima superestrella y a un piloto muy bueno en George Russell. Así que, ¿por qué gastarías más dinero para traer a Max? La única forma en que Verstappen entraría es si Russell se marcha", ha argumentado Günther Steiner, exjefe de Haas, en el podcast 'The Red Flags Podcast'.

Para Steiner, la decisión de Toto Wolff de mantener a sus pilotos y no fichar a Max ha sido "inteligente", debido al elevado precio del fichaje y la pérdida de un posible campeón del mundo como es Russell. "Cuesta mucho más que George y quizá desestabilizaría a Andrea Kimi Antonelli", añade Steiner.

Por último, ha destacado la dificultad de Verstappen para recalar en otra escudería debido a su alto salario y el potencial del resto de equipos. "Toto es demasiado inteligente para hacer eso, en mi opinión, y sería más costoso. Pero quiero decir, ¿adónde iría? Quiero decir, si no le gusta Red Bull, hay lugares a los que puede ir, pero no tienen el dinero para pagarle, y no tienen el coche que quiere", concluye el exjefe.

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