El hermano de Schumacher suelta la bomba: "Mercedes le ha hecho una oferta en secreto a Verstappen"

¿Verstappen fichará por Mercedes? George Russell tendría la llave para que se produjera

Ralf Schumacher, hermano de Michael Schumacher, habla sobre el futuro del piloto neerlandés y admite que lo que se rumorea es que los de Brackley le habrían hecho una oferta a 'Mad Max'.

El futuro de Max Verstappen en Red Bull está cada día menos claro. El piloto neerlandés no está teniendo la temporada que esperaba y eso ha hecho que, una vez más, los rumores sobre una posible marcha de la escudería austriaca vuelvan a salir a la luz.

No es la primera vez que se relaciona a Verstappenn con Mercedes, pero las especulaciones sobre una posible salida del neerlandés de Red Bull rumbo a Brackley suenan cada día con más fuerza.

Ralf Schumacher, expiloto de F1 y hermano de Michael Schumacher, ha revelado que los últimos rumores sobre este movimiento apuntan a que Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, le habría hecho una oferta a 'Mad Max'.

Sin embargo, este la habría rechazado por tema económico. "Ahora mismo no hay ningún puesto en Ferrari. Y en Mercedes, se rumorea que Wolff le ha hecho una oferta en secreto pero esa oferta era tan mala desde el punto de vista financiero que no era una opción. Eso es, al parecer, lo que está ocurriendo entre bastidores ahora mismo.", comentó Schumacher, según recoge 'RacingNews365'.

Hay que recordar que Verstappen tiene contrato con Red Bull hasta 2028 y si Mercedes quiere tenerlo antes, seguramente tendría que pagar una suma de dinero salvo que el cuatro veces campeón del mundo tenga una cláusula que le permita salir. “Creo que esto es intencional. ¿Por qué Wolff traería al caro Max Verstappen junto a Kimi Antonelli, la próxima superestrella si todo sale según lo previsto?. Entonces tendría a dos pilotos del equipo peleando entre sí y eso es lo último que uno quiere", concluyó el expiloto alemán.

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