Ahora

¿Era un jugador difícil? ¿Era una estrellita?

El silencio más largo de la historia de 'El Cafelito': ojo a la tensión entre Pedrerol y D'Alessandro por 'Lobo' Carrasco

Jorge D'Alessandro entrenó al que ahora es su compañero en 'El Chiringuito' cuando estaba en el banquillo del Figueres.

XX

Jorge D'Alessandro ha sido el último invitado a 'El Cafelito' de Josep Pedrerol y el argentino, como es costumbre, ha dejado grandes titulares.

Entre otros temas, el presentador de 'Jugones' y 'El Chiringuito' le preguntó por su etapa en el Figueres.

En concreto, por su relación con el 'Lobo' Carrasco, al que fichó en la etapa final de su carrera: ¿Era un jugador difícil? ¿Era una estrellita?

"Yo creo que fue buena. Lo fui a buscar y él aceptó las reglas del juego", arranca el que fuera portero.

Eso sí, no fue un camino de rosas: "No fue fácil para el grupo ya que era una estrella y su presencia era desbordante".

"Siempre le di su status, pero él no comprendió dónde estaba. Pudo dar más al Figueres. En el partido clave ante el Cádiz fue suplente", recuerda D'Alessandro.

Y esa fue la última experiencia del 'Lobo' en activo: "Sí, después abandonó el fútbol. Tuvimos un diálogo mano a mano. Él tuvo que comprender el concepto de autoridad".

Las 6 de laSexta

  1. El PSOE admite que el ingreso en prisión de Ábalos es "un duro golpe" y temen que estalle contra Sánchez: "Es una bomba de relojería"
  2. Salomé Pradas apunta a Mazón por su inacción tras sus llamadas insistentes el día de la DANA: "Esperaba que hubiera estado allí con nosotros"
  3. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | La Policía Anticorrupción registra la vivienda de Andriy Yermak, la mano derecha de Zelenski
  4. Las pensiones subirán en torno a un 2,7% en 2026
  5. Trump advierte que actuará "pronto" para detener el tráfico de drogas desde Venezuela "también por tierra"
  6. La epidemia de gripe en España se ceba con los niños: la tasa más alta, entre la población de 1 a 4 años