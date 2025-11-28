El silencio más largo de la historia de 'El Cafelito': ojo a la tensión entre Pedrerol y D'Alessandro por 'Lobo' Carrasco

Jorge D'Alessandro entrenó al que ahora es su compañero en 'El Chiringuito' cuando estaba en el banquillo del Figueres.

Jorge D'Alessandro ha sido el último invitado a 'El Cafelito' de Josep Pedrerol y el argentino, como es costumbre, ha dejado grandes titulares.

Entre otros temas, el presentador de 'Jugones' y 'El Chiringuito' le preguntó por su etapa en el Figueres.

En concreto, por su relación con el 'Lobo' Carrasco, al que fichó en la etapa final de su carrera: ¿Era un jugador difícil? ¿Era una estrellita?

"Yo creo que fue buena. Lo fui a buscar y él aceptó las reglas del juego", arranca el que fuera portero.

Eso sí, no fue un camino de rosas: "No fue fácil para el grupo ya que era una estrella y su presencia era desbordante".

"Siempre le di su status, pero él no comprendió dónde estaba. Pudo dar más al Figueres. En el partido clave ante el Cádiz fue suplente", recuerda D'Alessandro.

Y esa fue la última experiencia del 'Lobo' en activo: "Sí, después abandonó el fútbol. Tuvimos un diálogo mano a mano. Él tuvo que comprender el concepto de autoridad".