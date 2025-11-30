Ahora

"Nunca comete errores"

La llamativa comparación de McLaren sobre Verstappen: "Es como un personaje de..."

En las horas previas a un emocionante GP de Qatar, Zak Brown, 'team principal' de McLaren, ha hablado sobre el neerlandés. Confirma que nunca lo dieron por muerto y se atreve con una curiosa comparación.

Max Verstappen y Lando NorrisMax Verstappen y Lando NorrisGetty Images

En el Gran Premio de Las Vegas, Max Verstappen volvió a acercarse a la cabeza de la clasificación. Tras la descalificación de Lando Norris y Oscar Piastri, el mundial volvió a ganar emoción y ahora, a falta de dos carreras, Zak Brown, jefe de equipo de McLaren, se ha referido al piloto de Red Bull.

"Es como un personaje de una película de terror: justo cuando crees que no va a volver, está ahí otra vez", declaró para el podcast 'The Sport Agents'. También se deshizo en halagos para el neerlandés: "Tiene un talento increíble. Nunca comete errores y aprovecha cada oportunidad".

De esta manera, el directivo estadounidense confirma que jamás lo llegaron a dar por muerto, ni siquiera tras el GP de Países Bajos, cuando los McLaren lideraban con amplio margen: "Nunca lo descartamos. Cuando estábamos 104 puntos por delante de Max, muchos pensaron que era un hecho. Nosotros no lo hicimos, y mira cómo están las cosas ahora".

Todo apunta a que será una cita emocionante la que se vivirá en Losail, con mucho en juego y un desenlace que Max buscará prolongar hasta Abu Dhabi.

Brown también aprovechó para dar su punto de vista sobre el incidente en Las Vegas: "Nos equivocamos. Sí, las normas pueden ser algo exageradas y sí, no mejoró nuestro rendimiento, pero estábamos equivocados. Las reglas son las reglas".

Las 6 de laSexta

  1. Manifestación del PP, en directo | Feijóo tira de populismo para señalar la corrupción que rodea al Gobierno: "Que se vayan"
  2. Salomé Pradas reconstruye en Salvados lo sucedido el día de la DANA: "Yo sí estuve donde tenía que estar"
  3. La Generalitat solicita la presencia de la UME ante los casos de peste porcina africana
  4. Ábalos dispara sin fuego: acusa a Armengol de despreciarle a él, al Congreso y al Supremo
  5. Mueren tres jóvenes de 22, 23 y 25 años en un accidente de tráfico en Cabezón de la Sal, Cantabria
  6. Cómo TikTok y las redes sociales han amplificado los trastornos de alimentación: "Los ideales ya no están solo en la TV, sino en la palma de nuestra mano"