La llamativa comparación de McLaren sobre Verstappen: "Es como un personaje de..."

En las horas previas a un emocionante GP de Qatar, Zak Brown, 'team principal' de McLaren, ha hablado sobre el neerlandés. Confirma que nunca lo dieron por muerto y se atreve con una curiosa comparación.

En el Gran Premio de Las Vegas, Max Verstappen volvió a acercarse a la cabeza de la clasificación. Tras la descalificación de Lando Norris y Oscar Piastri, el mundial volvió a ganar emoción y ahora, a falta de dos carreras, Zak Brown, jefe de equipo de McLaren, se ha referido al piloto de Red Bull.

"Es como un personaje de una película de terror: justo cuando crees que no va a volver, está ahí otra vez", declaró para el podcast 'The Sport Agents'. También se deshizo en halagos para el neerlandés: "Tiene un talento increíble. Nunca comete errores y aprovecha cada oportunidad".

De esta manera, el directivo estadounidense confirma que jamás lo llegaron a dar por muerto, ni siquiera tras el GP de Países Bajos, cuando los McLaren lideraban con amplio margen: "Nunca lo descartamos. Cuando estábamos 104 puntos por delante de Max, muchos pensaron que era un hecho. Nosotros no lo hicimos, y mira cómo están las cosas ahora".

Todo apunta a que será una cita emocionante la que se vivirá en Losail, con mucho en juego y un desenlace que Max buscará prolongar hasta Abu Dhabi.

Brown también aprovechó para dar su punto de vista sobre el incidente en Las Vegas: "Nos equivocamos. Sí, las normas pueden ser algo exageradas y sí, no mejoró nuestro rendimiento, pero estábamos equivocados. Las reglas son las reglas".