"Este coche tiene desconexiones paranormales"

Expediente Aston Martin: Fernando Alonso afirma que "hay un espíritu dentro del coche"

El piloto asturiano acude a lo paranormal para explicar lo inestable que es el Aston Martin en cada circuito y lo complicado que es mantenerlo en pista.

Fernando Alonso Fernando Alonso Getty

Parece que el cine de terror ha llegado a la Fórmula 1. Más bien, ha llegado a un equipo en particular. Y es que cuando ya solo queda aferrarse a lo paranormal para explicar el comportamiento del coche, es que algo no va muy bien.

Fernando Alonso ha hecho un fin de semana espectacular en Qatar. Se ha enfrentado a su Aston Martin e incluso a los fantasmas que parecen controlarlo. Prueba de ello ha sido el trompo que ha hecho el asturiano a mitad de carrera.

De buenas a primeras, el AMR25 pierde el control de manera inexplicable para Fernando Alonso, por lo que solo queda acudir a paranormal para explicar este fenómeno: "Este coche tiene desconexiones... paranormales. Hay un espíritu dentro del coche".

A pesar de ello, no todo ha sido malo. El asturiano ha sumado 8 puntos en este fin de semana, por lo que se va bastante satisfecho de Qatar: "Increíble, en un año de 70 puntos en 22 carreras y de repente hemos hecho 8 en un solo fin de semana. No es un año para recordar, hemos tenido dificultades enormes. Estamos siempre al filo de la navaja".

