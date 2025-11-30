“Haré todo lo que pueda para ayudar a Verstappen”: La clave que puede hacer a Max campeón

Un hombre que ha pasado desapercibido durante este año puede ser ahora una pieza clave para definir el campeonato en favor de Max Verstappen.

Max Verstappen ha hecho casi lo más complicado. Con un monoplaza que ha estado toda la temporada ha rebufo de los McLaren, en la que no fue favorito para llevarse el título en prácticamente ningún momento, el neerlandés ha resucitado en el último instante.

Ya tras la vuelta de vacaciones Red Bull pareció reaccionar y estuvo cerca de meterse de lleno en la batalla. Sin embargo, una muy buena racha de Lando Norris dejó casi sentenciado el Mundial. A pesar de ello, una serie de acontecimientos ha dado la vuelta a la situación.

Max Verstappen llega a Abu Dabi con solo 12 puntos de diferencia respecto al británico. Es una diferencia importante, pero no insalvable. Para poder ser campeón, Max necesita ganar la carrera y que Norris acabe fuera del podio.

Para eso, el neerlandés cuenta con Oscar Piastri, que ha estado gran parte del año liderando el Mundial. Sin embargo, eso no sería suficiente. Verstappen necesitaría otro piloto para que Norris no se suba al podio.

Ese hombre puede ser su compañero de equipo. El japonés Yuki Tsunoda, que no ha estado en ningún momento del año en los primeros puestos, puede definir este Mundial en favor de Max si es capaz de estar en la batalla en la última carrera.

”, así lo ha afirmado el propio Yuki, quien quiere darle una última alegría a su equipo ayudando a que Verstappen sea campeón. Para eso debería interponerse en el camino de Lando Norris, algo que, en condiciones normales, no ha ocurrido este año, pero