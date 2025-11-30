Ahora

"Entiendo su decisión"

El expiloto que desvela el mérito oculto de Márquez al fichar por Ducati: "Dejar tu casa..."

Kevin Schwantz, expiloto de MotoGP, discurrió toda su carrera en Suzuki. El estadounidense se ha mojado sobre lo que le pareció el cambio de Marc a Ducati, tras conquistar seis mundiales con Honda.

Marc MárquezMarc MárquezGetty

La consecución del séptimo Mundial de MotoGP de Marc Márquez no ha dejado a nadie indiferente dentro del mundo del motociclismo. El último en hablar de ello ha sido Kevin Schwantz, el expiloto de Suzuki fue campeón mundial en 1993 y ha querido resaltar la 'valentía' de Marc.

En 2024 el catalán se unió a Ducatipara volver a ganar. Abandonaba así Honda, la escudería que le había dado todo. Un hecho que ha generado división de opiniones desde entonces. Para la leyenda estadounidense, esto fue una valiente decisión, por el sacrificio que supuso su ambición de regresar a lo más alto.

"Es difícil dejar la casa con la que empezaste", declaraba para 'GP One', a lo que añadía: "Yo nunca lo hice, pero entiendo su decisión. Después de todo lo que pasó con la lesión, habría sido fácil dejarlo. En lugar de eso, ha continuado, y eso lo dice todo sobre su espíritu".

El expiloto aplaude la decisión de Marc y también reconoce el crédito de su hermano, Alex Márquez, como "punto de referencia durante su rehabilitación". Una emblema dentro del motociclismo más que se rinde ante Márquez y que afirma que: "Ahora está demostrando su valía, haciendo que esta temporada sea casi fácil".

