El 'dardo' de Jorge Martín a MotoGP: "Las motos son mejores, pero el espectáculo..."

El piloto madrileño ha confesado su visión sobre el estado actual de la competición. Además, ha comentado cómo está la situación dentro de Aprilia y sus planes de cara a 2026.

Tras una temporada para olvidar, Jorge Martín ha compartido sus sensaciones de cara a la próxima temporada y ha expresado su opinión sobre el momento actual del motociclismo.

Por desgracia, el español ha vivido gran parte de la temporada desde fuera. Las lesiones le han mantenido alejado de la pista, lo que le ha servido para analizar el campeonato en unas palabras para 'GPOne': "Veía las carreras pero me parecían aburridas, no vi esa pelea ni esa trifulca. Quizás desde dentro sea diferente, pero desde fuera, se echaba en falta ese espectáculo, así que esperemos que algo de esa lucha vuelva en el futuro".

Espera que en 2027, con el cambio de reglamento, esto cambie: "Me resulta extraño, parece que estamos retrocediendo. Tecnológicamente creo que las motos son cada vez mejores, pero no para el espectáculo", declaró para 'GP One', a lo que añadió: "No será tan importante ir detrás ni estar bajo presión. El talento brillará más, será mejor, porque ahora es muy difícil adelantar, es muy arriesgado, así que habrá más espectáculo".

El piloto madrileño vuelve con esperanzas de volver a lo más alto el año que viene, aunque confiesa, queda mucho trabajo por delante: "Todavía no estoy ni siquiera al 80%, el año que viene estaré al 100%".

Situación dentro de Aprilia

Martín también aprovechó para hablar de su compañero de escudería, Marco Bezzecchi: "Vi su crecimiento y pensé que si a él le iba bien, también sería positivo para mí porque significaba que la moto era competitiva... Verlo ahora acostumbrándose a la Apriliay ganando carreras me ha sorprendido".

"(Sobre la mejoría de la moto Aprilia) No me lo esperaba. Sabía que era un proyecto con la vista puesta en 2026, pero no esperaba victorias en 2025. Es increíble, significa que mi decisión del año pasado fue la correcta", reconocía el campeón del mundo de MotoGP en 2024.

Ya que, a principios de año, hubo ciertas discrepancias entre el piloto y la escudería. Sin embargo, supieron dejar atrás sus diferencias: "Llegamos a un acuerdo con Aprilia, todos estábamos contentos y ahora estoy muy contento porque Aprilia va viento en popa. Veremos qué pasa en 2027, pero para mí aún es pronto".

De nuevo, Jorge Martín se ve en un proyecto ganador, con las expectativas puestas en el año que viene, en el que además vuelve "con la garra del 89", confiesa: "Estaba deseando ponérmelo".