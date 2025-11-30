El inexplicable error de McLaren que puede dejar a Piastri y Norris sin Mundial de Fórmula 1

La escudería británica tomó la llamativa decisión de no parar a sus pilotos en la salida del 'Safety Car'. Verstappen y Red Bull sí pararon y eso les terminó dando la victoria.

Lando Norris y Oscar Piastri eran los dos grandes candidatos al título a principio de temporada. Lo seguían siendo hasta hace dos meses pero Max Verstappen decidió entrar en la pelea. Un final de temporada impecable del neerlandés ha provocado que el título se vaya a decidir en el Gran Premio de Abu Dhabi.

Sin embargo, Max avisó hace unas semanas. El tetracampeón del mundo sabía que para tener opciones necesitaba hacer un trabajo perfecto y esperar los errores de Norris, Piastri y McLaren. La escudería británica ha sido la gran causante de que Verstappen vaya a tener la oportunidad de ganar su quinto mundial.

El error en Las Vegas, que provocó la descalificación de Lando y Oscar, fue decisivo. En Qatar, McLaren ha vuelto a equivocarse en sus decisiones de equipo. No parar en el 'coche de seguridad' de la vuelta siete ha provocado que Max tomará ventaja a sus dos pilotos, que salía por delante del neerlandés.

Verstappen, sí ha parado, y eso ya le ha dado una ventaja que no ha cedido a lo largo de toda la carrera. Es cierto que el de Red Bull ha hecho un trabajo espectacular este final de curso. Sin embargo, McLaren ha tomado algunas decisiones que pueden haberle costado el Mundial a sus dos pilotos.