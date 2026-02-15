Llamativo mensaje de Alonso sobre el Aston Martin: "Stroll dijo que estábamos a cuatro segundos, pero..."

El asturiano insiste en la poca base que hay, de momento, para juzgar de manera contundente el rendimiento del Aston y recalca que aún quedan cosas por probar.

Fernando Alonso ha vivido unos días de test en Baréin con mucha incertidumbre. Las declaraciones de su compañero Lance Stroll sorprendieron a más de uno y dejaron por tierra la posibilidad de que Aston Martin, de momento, esté marcando tiempos que inviten a pensar que tienen posibilidades de aspirar a victorias.

El canadiense fue muy tajante tras probar el monoplaza en Baréin: "Lo único bueno del coche es la decoración". Esas palabras hicieron saltar las alarmas. Sin embargo, Fernando intentó calmar la situación cuando se bajó del coche en la jornada del viernes. El asturiano fue mucho más cauto que su compañero a la hora de hablar del Aston.

En unas declaraciones para 'MotorsportWeek', Alonso insiste en que hay que tener paciencia y hace referencia a las palabras de Stroll: "Creo que Lance lo dijo porque en Barcelona estábamos a cuatro segundos y medio, y en los dos primeros días (de pruebas en Baréin), estábamos a cuatro segundos y medio o cinco".

"Así que parecía una tendencia en los últimos tres días. Pero no lo sé. Ayer di una vuelta y me salí en la curva 4, y desde ahí hasta la meta mejoré ocho décimas. Así que es solo para darte la cantidad de errores que hay en cada vuelta que estamos haciendo ahora", confiesa Fernando.

"Hay vueltas en las que subimos y bajamos ocho décimas cambiando un ajuste. Así que no es que necesitemos buscar dos décimas. Al optimizar, quizá consigamos segundos. Esperemos que la semana que viene tengamos un mejor panorama. Como dije, somos realistas. No seremos los más rápidos en Melbourne. Empezamos lentos y con el pie izquierdo, pero es difícil adivinar dónde", concluye el bicampeón.