Fernando Alonso pide paciencia y asegura que Aston Martin "tendrá el mejor coche"

El bicampeón del mundo se encomienda a Newey para resolver los problemas del AMR26 y destaca que en la primera parte del campeonato estarán "a la defensiva".

Aston Martin no ha tenido una buena primera semana de test en Bahréin. Los problemas con el motor de Honda, los fallos en las paradas en 'boxes' y la frenada del AMR26 han supuesto un caos para los de Silverstone.

Pese a ello, tanto Fernando Alonso como Adrian Newey son optimistas y creen que serán capaces de tener un coche competitivo para el GP de Australia. "Hay muchas cosas que necesitamos mejorar. Para nosotros, es la primera prueba, la verdad, porque perdernos Barcelona no fue lo ideal", ha confesado Alonso frente a los micrófonos de 'Sky Sports'.

"Así que seguimos avanzando paso a paso, optimizando nuestro rendimiento, y hemos identificado algunas áreas que debemos mejorar. Dijimos en la presentación del coche que pasaríamos de un comienzo quizás un poco más difícil y con el pie izquierdo a una segunda parte de la temporada mucho mejor, y sigo pensando lo mismo", añade Fernando, asegurando que el comienzo de temporada no será sencillo.

Pese a las dificultades que enfrentan actualmente, el bicampeón del mundo no duda en que Aston Martin "tendrá, con el tiempo, el mejor coche" en la F1, sobre todo con la presencia de Adrian Newey en el equipo.

Además, el asturiano ha detallado que "el coche de Melbourne va a ser muy diferente", y aunque señalan que el AMR26 será un monoplaza ganador, durante la primera parte del campeonato estarán "a la defensiva". "La segunda parte de la temporada es cuando debemos estar donde queremos estar", concluye Fernando.