La incredulidad de Sainz con los nuevos motores: "Red Bull está un paso por delante... y no es pequeño"

El piloto de Williams ha compartido su opinión sobre los nuevos motores que la escudería austríaca estrenará en 2026 de la mano de Ford, que habrían llamado la atención del madrileño.

Carlos Sainz ha sido uno de los pilotos que más ha sorprendido en 2025. El madrileño se ha acomodado a la perfección a la mitad de tabla, tras cuatro años en Ferrari luchando por las primeras plazas de la clasificación. En Williams, ha encontrado una gran atmósfera de trabajo, y junto a Álex Albon, ha logrado la mejor marca histórica para el equipo en el Mundial de Constructores, el quinto puesto.

Ahora, en las últimas semanas de preparación para 2026, ha sido muy sonada la polémica con los nuevos motores de Red Bull y Mercedes, que aprovecharían una ambigüedad del nuevo reglamento para obtener una notable ventaja. Sobre esto, Sainz ha ofrecido sus sensaciones en 'AS'.

"Todavía es muy pronto, pero si me fijo en los datos de GPS ahora mismo está claro que lo que los motores Red Bull-Ford estaban haciendo estaban un paso por delante de todos los demás", explicaba Carlos. Además hacía énfasis en que la ventaja con la que contaban era "muy clara, no un paso pequeño".

Algo que sorprendía al piloto madrileño, que le costaba creer el trabajo realizado en Milton Keynes: "Es impresionante. Si han sido capaces de hacer un motor completamente nuevo y resulta que son los más rápidos y fiables, habrá que quitarse el sombrero. Lo que mostraron en la pista el miércoles era impresionante". Luego se centró en analizar sus sensaciones de cara al nuevo curso.

"Lo podré decir al final de los seis días de Bahréin, pero los tres días de test que hemos perdido en Barcelona no los vamos a recuperar. Solo puedes es extraer lo mejor posible de Bahréin, y de momento lo hemos conseguido", explicaba en tono positivo tras el 'chasco' de Barcelona.

Añadía que "fue frustrante" y que le "habría encantado participar". El motivo de la ausencia habría sido un cambio de planes en Grove, debido a "varios problemas que no esperaban".

Unas sensaciones sobre los nuevos motores del 'paddock' que también comparte con uno de los 'jefazos' de la Fórmula 1. Toto Wolff también señalaba en las últimas horas la "referencia" que está suponiendo Red Bull esta pretemporada y a pocas semanas de empezar la competición, la expectación está por las nubes para ver finalmente en carrera cual es el rendimiento de los nuevos 22 coches de la parrilla.