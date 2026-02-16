Leclerc no está de acuerdo con Fernando Alonso sobre la nueva F1: "Yo encuentro la diversión..."

Al piloto de Ferrari sí le gusta esta nueva Fórmula 1 y dice que hay muchísimos desafíos para los pilotos.

Dijo Fernando Alonso que en esta Fórmula 1 el papel del piloto está yendo a menos. Pero en el paddock hay compañeros que no están de acuerdo. Charles Leclerc sí ve diversión en este pilotaje y cree que el desafío es total para ellos por todo lo que tendrán que hacer en cada vuelta.

En palabras que publica 'Motorsport' después de los primeros test de Bahréin, Charles analiza así las nuevas normas de la competición: "No es el coche más divertido que he pilotado. Pero es lo que hay. Y encuentro la diversión de una manera diferente".

"El desafío de desarrollar todo este sistema nuevo es algo que he disfrutado. Es interesante. Me divierte experimentar cosas distintas, probar enfoques que quizá antes no funcionaban. Ahora todo es diferente y es bonito pensar un poco fuera de la caja para maximizar el rendimiento", apunta el compañero de Lewis Hamilton en la escudería de Maranello.

Hay menos "pura conducción", pero sí mucha estrategia: "El porcentaje de pura conducción es un poco menor. Ahora se trata más de pensar en todo lo demás, en cómo maximizar los sistemas que tienes alrededor. Hay que pensar activamente mucho más que antes".

Queda claro que Leclerc no comparte la opinión de Alonso. Tampoco la de Max Verstappen, que incluso amenazó con una retirada a corto plazo para buscar otros desafíos en los que sí pudiera exprimir el coche al 100% en todo momento.