A Sebastian Vettel no paran de lloverle los palos. El alemán de Ferrari, que está más que cuestionado tras una temporada malísima, lleva un año en el que suma zasca tras zasca y ahora ha sido un ex de la 'Scuderia' el que se ha unido a las críticas hacia el alemán. "No es un digno tetracampeón del mundo", ha dicho Eddie Irvine en una entrevista con Betway en Italia.

"Ferrari ha perdido victorias por no sacrificar a Vettel. Y no lo han hecho porque ha ganado cuatro veces el Mundial. Deben centrarse en Charles Leclerc. Lo que le está pasando con él lo vimos con Daniel Ricciardo en Red Bull". dijo.

Irvine va más allá: "Leclerc debe ser el número 1 de Ferrari. Puede correr al mismo nivel que Hamilton, y Hamilton siempre destruye a Vettel en un mano a mano. Seb es muy buen piloto, pero comete muchos errores y nunca he pensado que sea rápido. Vettel puede dañar las posibilidades de Leclerc de ser campeón del mundo".

A falta de dos carreras para el final del Mundial (Brasil y Abu Dabi), los números parecen darle la razón a Eddie Irvine en la pelea entre Leclerc y Vettel, al menos esta temporada. Charles es tercero con 249 puntos, 19 más que Seb. Cabe recordar que este es el primer año del monegasco en Ferrari.

Además, en lo relativo a victorias, Leclerc ha ganado en Bélgica y en Italia, y a saber si también podría haberlo hecho en Singapur de no ser por la estrategia de Ferrari desde el muro. El triunfo ese día fue para Vettel, que firmó la que es de momento único primer puesto en este 2019.

Lo cierto es que en Rusia también hubo 'fiesta', con un Vettel que se aprovechó del rebufo de Leclerc para adelantar a un Mercedes y ya de paso a su compañero. A pesar de que se le pidió que devolviera la posición con Charles, no lo hizo, y Ferrari se quedó sin victoria.

En cuatro carreras se ha quedado Vettel a cero, muchas para alguien que a principio de año aspiraba a ser pentacampeón y a lucharle el título a Hamilton. Por ello, Irvive, piloto de Ferrari en la década de los 90, ha estallado contra el alemán.

