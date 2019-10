Qué felices se las prometían en Ferrari cuando Vettel y Leclerc salían en primera línea en el GP de Japón. Tras la clasificación que Hagibis permitió disputar con normalidad, Seb y Charles tenían la primera plaza y la segunda de la parrilla nipona. Con Rusia en la memoria, la 'Scuderia' tenía una gran opción para resarcirse... pero nada más lejos de la realidad.

Porque en cuanto se apagó el semáforo comenzó la 'fiesta' para los de Maranello y las manos en las cabezas en el box de Ferrari. Primero porque Vettel estuvo muy cerca de hacer una salida en falso, teniendo incluso que frenar y que volver a arrancar para perder el puesto con Valtteri Bottas. Y luego porque Leclerc tuvo un accidente con Verstappen, que dejó fuera al holandés y que finalmente acarreó sanción para Charles.

Quince segundos. Nada más y nada menos. Quince preciados y preciosos segundos que hicieron que perdiera esa sexta plaza lograda en carrera para terminar en séptima posición. Leclerc, además, vio cómo era imposible adelantar a un enorme Carlos Sainz, que estuvo excelso en un Gran Premio en el que terminó quinto.

"Hemos logrado que Charles Leclerc se rindiera. Ha tenido que entrar en boxes para intentar conseguir la vuelta rápida", afirmó el madrileño de McLaren tras la prueba de Suzuka.

Mientras, Sebastian Vettel era un 'sandwich' con pan de Mercedes. Valtteri Bottas mantuvo el equilibrio en la primera plaza y no la soltó. Tras él, un nervioso Lewis Hamilton que veía cómo se le iba la carrera. "¿Qué tengo que hacer para ganar aquí? ¿Por qué he perdido tanto tiempo?", dijo cabreado por su radio.

"La segunda plaza era lo máximo"

"Ha intentado una parada, por suerte para nosotros no ha funcionado", explicó Vettel. Además, afirmó que "la segunda plaza era lo máximo" a lo que podían aspirar.

Seb explica también lo sucedido en su salida y lo califica como "un error" suyo: "Ha sido peor que tener un mal arranque. Ha sido un día duro".

No están finos en Ferrari cuando hay que estarlo. Después de una buena, e inesperada, clasificación en Japón, al final los puntos sumados no han sido a buen seguro los que ellos esperaban tras salir primero y segundo. Al menos en esta ocasión no ha habido lío alguno entre Vettel y Lecler, algo que por otra parte tampoco han descartado que vuelva a suceder...

