Todo podía pasar en Marina Bay. Todo podía suceder y sucedió en una carrera que contó con tres safety car, con varios incidentes y con una polémica en Ferrari que terminó dejando claro quién es el número 1 de la 'Scuderia'. Tras las críticas recibidas, Vettel dio un golpe sobre la mesa con un triunfo de campeón en el que tuvo mucho que ver la estrategia italiana con las paradas.

Porque a pesar de que lo normal dice que hay que parar al piloto que va primero en Ferrari lo hicieron justo al revés. Corría la vuelta 21 cuando desde el muro avisaron a Vettel que tocaba parar y así sucedió. Seb entró en boxes y todo normal hasta que luego Leclerc hizo lo propio.

Al entrar a cambiar neumáticos, el tetracampeón ya estaba por delante del monegasco. "Era la mejor forma para lograr un doblete", dijo Binotto tras la carrera.

Lo cierto es que, en carreras como Mónaco y Singapur, la regla general del 'undecut' se difumina ante las múltiples opciones de 'safety car' sumadas también al gran daño que el tráfico provoca por las estrecheces de la pista, siendo hasta mejor estrategia permanecer en pista cuanto más mejor.

Cabreo por radio de Charles Leclerc

Quizá eso pensaron en Ferrari, pero Charles Leclerc no opina de la misma forma. "No me parece justo, hablaremos después de la carrera", comentó por radio. "No haré ninguna tontería, no soy estúpido", setencio. Él era segundo, pero no metió el coche a Vettel para pelear por el triunfo.

Sebastian estaba necesitado de triunfos. El alemán, muy criticado durante toda la temporada por sus resultados y actuaciones, más aún con las buenas manos que está mostrando Leclerc, ha sumado por fin su primera victoria en 2019 y se reivindica justo en el momento de la temporada en el que los equipos empiezan a pensar en el próximo año.

Su asiento parece estar asegurado, pero en una gran marca como Ferrari nunca se sabe qué puede pasar al día siguiente. Con estos 25 puntos calma un poco a sus críticos, que echaban fuego en Italia ante un piloto que lleva cuatro Mundiales de F1. Y que, salvo este curso, ha sido la mayor amenaza de Lewis Hamilton en estos últimos años.

"No me esperaba verme por delante", dice Vettel tras la carrera de Marina Bay. "Las últimas semanas para mí no han sido las mejores. Es increíble recibir tantas cartas cuando las cosas no van bien", afirmó.

Vettel se acerca a Verstappen

Con estos 25 puntos, Sebastian Vettel suma 194 puntos y se acerca al cuarto puesto del Mundial que ahora ocupa Max Verstappen. Lewis Hamilton, por su parte, afianza su liderato. Charles Leclerc cierra el trío de cabeza y Carlos Sainz sigue séptimo.