Russell desvela la fórmula secreta con la que batió a Hamilton en Mercedes: "Un día tuve..."

El piloto británico ha rememorado su primera temporada en el equipo de Brackley y la presión que tuvo que soportar para ser compañero del heptacampeón de F1.

Tras varios años en el peor momento de la historia de Williams, a George Russell le llegó la oportunidad de llegar al equipo Mercedes donde la exigencia estaba en pelear por podios y victorias, así como Lewis Hamilton venía de ganar seis de los últimos ocho mundiales.

El británico ha rememorado aquellos inicios en Brackley y el desafío que suponía saltar de un constructor de la zona media-baja a uno de los punteros: "La verdad es que no lo sabes hasta que te enfrentas al mejor de todos los tiempos. Y me uno a su equipo, donde ha estado durante diez años".

Russell ha compartido los mensajes de motivación que se dedicaba para hacer frente al actual piloto de Ferrari: "Durante los meses previos a empezar la temporada pensaba: 'Creo en mí mismo. Creo que puedo vencer a cualquiera. Me siento rápido, joven, sano y listo para la pelea".

Bien es cierto que tuvo que recurrir a un especialista para prepararse para la exigente temporada de 2022: "Estuve pensando en cómo iba a lidiar con esto psicológicamente hasta que un día tuve una muy buena conversación con mi psicólogo sobre ello, sobre cómo debería lidiar con la presión de ser su compañero".

"Llegué a la conclusión de que cuando entro al garaje, me subo al coche. Me pongo el casco y bajo la visera. No debería importar si mi compañero de equipo en el garaje de al lado es un siete veces campeón del mundo o si es un novato o si no hay nadie allí, porque tengo el control de mi propio destino", ha explicado en el podcast 'Untapped'.

No le fue nada mal ese espíritu a Russell ya que en 2022 consiguió acabar por delante de Hamilton en la clasificación de pilotos y quedó por delante de él en más carreras.