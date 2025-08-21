La 'loca' apuesta del exjefe de la Fórmula 1 para reemplazar a Lewis Hamilton en Ferrari

Bernie Ecclestone, antiguo mandamás del 'Gran Circo', se ha atrevido a postular un sustituto para el heptacampeón inglés, causando sorpresa su elección.

La crisis de resultados de Lewis Hamilton ha llegado a unos límites que alguno piensa ya en que ha sido un error haberle fichado. Se trata de una sentencia durísima teniendo en cuenta que se habla de un siete veces campeón del mundo de Fórmula 1.

Bernie Ecclestone, expropietario de la competición, siempre se ha caracterizado por sus declaraciones impopulares. La última que ha lanzado, aprovechando el mal momento del británico en la escudería italiana, está a la altura de lo que acostumbra a decir.

El magnate británico ha transmitido el sentir de los 'tifosi' a la hora de elegir un sustituto para el ex corredor de Mercedes: "Para los italianos, la respuesta a la pregunta ‘¿quién debería ser el próximo piloto?' es el brasileño Gabriel Bortoleto".

"Las actuaciones destacadas de Bortoleto en un equipo de mitad de tabla como Sauber deberían despertar realmente a Ferrari", ha reflexionado Bernie Ecclestone en declaraciones al medio 'Blick'. Además, ha sido tajante a la hora de definir al piloto de Sauber: "Valioso como el oro".

El corredor brasileño es uno de los debutantes en esta temporada 2025. Sus actuaciones están despertando la atención de mucho, siendo Fernando Alonso uno de sus mayores aduladores. El asturiano lo ha apadrinado en su agencia de representación 'A14 Management'.