George Russell ya da por hecha su renovación por Mercedes: "No va a pasar nada en verano"

El piloto británico asegura que el anuncio es cuestión de tiempo y no descarta que se haga realidad más adelante del parón de casi un mes de verano.

Parece que las aguas vuelven a su cauce en Mercedes. En la escudería alemana se han vivido momentos de incertidumbre con la alineación de 2026. Max Verstappen era el motivo de discordia ya que había muchas dudas sobre si iba respetar su contrato que le permanecía ligado a Red Bull hasta 2028.

Con la afirmación ya hecha por el propio neerlandés, ahora es el turno de los de Brackley confirmar la renovación de George Russell. El equipo ha dicho por activa y por pasiva que se mantendrán las cosas, pero el piloto no lo anuncia oficialmente: "No va a pasar nada en verano".

"Toto Wolff no tiene nada de qué preocuparte. Yo no tengo nada de qué preocuparme. Sinceramente, solo quiero descansar y recargar pilas para volver más fuerte en la segunda mitad del año", ha declarado el '63' en 'Sky Sports'.

Para el ganador de cuatro GP no existen las prisas, más aún con la certeza de que el tetracampeón del mundo no entra en los planes de la marca de la estrella: "La cuestión es cuándo, no si. Ahora tengo 27 años, llevo cuatro en el equipo y el año que viene sería mi quinto".

"Queremos construir la relación juntos, pero tiene que ser la adecuada. No quiero precipitarme. He estado esperando doce meses. No voy a precipitarme en dos semanas. Nos sentaremos cuando sea el momento adecuado", ha zanjado el expiloto de Williams.

Toto Wolff , encantado con Russell

El jefe de Mercedes ha elogiado el rendimiento mostrado por Russell desde que fue campeón deF2: "George siempre ha tenido buenas cartas porque ha rendido desde 2018. No ha habido ninguna temporada en la que no estuviera ahí, y nada ha cambiado en nuestra forma de pensar para 2026".

Sigue sin especificar los detalles de su nuevo contrato: "Ya veremos. Daremos a conocer las condiciones que hemos propuesto. Sin duda, su posición es sólida en el equipo. Lo ha vuelto a demostrar en Budapest y no hay razón para no hacer planes a largo plazo con George".