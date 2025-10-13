La relación especial entre Dani Güiza y Luis Aragonés: "Si no se llega a ir..."

El delantero del Rayo Sanluqueño de la Primera División Andaluza desveló en 'El Cafelito' los consejos que le dio el mítico entrenador.

"Me centró y me ayudó bastante"

"Top": así definió Dani Güiza a Luis Aragonés cuando Josep Pedrerol le preguntó por la figura de Luis Aragonés.

El punta gaditano, que actualmente milita en el Rayo Sanluqueño de la Primera División Andaluza, solo tiene palabras de agradecimiento hacia el que fuera su seleccionador.

"Lo quiere todo el mundo. Él cambió todo", afirma el ariete, al que el mítico entrenador le dio un sinfín de consejos.

"Me centró y me ayudó bastante. Si no se llega a ir, estaría todavía con él", recuerda Güiza, que tampoco olvida las míticas arengas de Luis: "Salíamos muy motivados".