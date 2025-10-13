Ahora

"Me centró y me ayudó bastante"

La relación especial entre Dani Güiza y Luis Aragonés: "Si no se llega a ir..."

El delantero del Rayo Sanluqueño de la Primera División Andaluza desveló en 'El Cafelito' los consejos que le dio el mítico entrenador.

aragones

"Top": así definió Dani Güiza a Luis Aragonés cuando Josep Pedrerol le preguntó por la figura de Luis Aragonés.

El punta gaditano, que actualmente milita en el Rayo Sanluqueño de la Primera División Andaluza, solo tiene palabras de agradecimiento hacia el que fuera su seleccionador.

"Lo quiere todo el mundo. Él cambió todo", afirma el ariete, al que el mítico entrenador le dio un sinfín de consejos.

"Me centró y me ayudó bastante. Si no se llega a ir, estaría todavía con él", recuerda Güiza, que tampoco olvida las míticas arengas de Luis: "Salíamos muy motivados".

Las 6 de laSexta

  1. Hamás libera a los 20 rehenes con vida mientras Israel excarcela a los primeros presos palestinos
  2. Feijóo compara a Abascal con Bildu tras su plantón el 12-O y el líder de Vox dice que "se ha debido dar un golpe en la cabeza"
  3. Doble 'toque' de Feijóo a Ayuso: le recuerda que el PP "cumple las leyes" por el aborto y choca con su definición de migración
  4. Ábalos prescinde de su abogado a tan solo dos días de su nueva declaración en el Supremo
  5. DANA Alice, en directo | La AEMET amplía hasta la medianoche el aviso rojo en el litoral sur de Valencia y Tarragona recibe un Es-Alert
  6. Un mail desvela que el príncipe Andrés tuvo contacto con Epstein más allá de lo que él había reconocido: "Volveremos a jugar"