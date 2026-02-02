Russell avisa sobre el potencial de Aston Martin: "Lo que ha construido Newey es espectacular"

El piloto de Mercedes, uno de los que más rodó en los test privados de Barcelona, cree que Fernando Alonso y Lance Stroll tienen serias opciones en 2026.

Aunque es de los equipos que menos ha rodado en los test de Barcelona, el Aston Martin ha sorprendido por su diseño agresivo. El coche que ha construido Adrian Newey es el más diferente al resto de todos los que saltaron a la pista. Por lo que habrá que vigilarle de cerca.

Por eso el piloto George Russell, en declaraciones que recoge 'AS', avisa sobre el potencial del AMR26: "No se puede descartar a Aston Martin, porque lo que ha construido Adrian Newey es espectacular... y Honda hizo un gran motor para Red Bull en el pasado. Sería fantástico ver una gran lucha, recuerdo 2012 con los McLaren, Fernando y Red Bull".

"El Aston Martin es el más diferente en cuanto a diseño, todos miran la suspensión trasera y visualmente es impresionante. Aunque esto consiste en ir rápido, no en tener un gran diseño, y sabremos qué coche es el más rápido en Melbourne. A partir de ahí podrás inspirarte en uno u otro", dice George.

Él cree que hay cuatro equipos que sí parecen partir con cierta ventaja: "Red Bull, McLaren, Ferrari y nosotros estamos bastante cerca uno del otro".

¿Mercedes es favorito?

Russell no quiere decir que Mercedes tiene el mejor coche porque es "demasiado pronto": "Solo hemos pilotado el coche durante tres días, es muy pronto, pero cito a Toto Wolff, que dice que este coche no es una mierda".

"En los días tan tempranos sabes cuando tienes un coche muy malo y no creemos que este lo sea. ¿Puede ganar títulos? Es muy pronto para saberlo. Estamos bastante sorprendidos por lo que hemos visto en otros rivales, sobre todo por la unidad de potencia de Red Bull (Ford). Parece impresionante y fiable, sobre todo porque son un fabricante de motores nuevo. Tendremos que esperar para saber si el coche cumple con las expectativas", cierra el piloto inglés, un serio candidato al título de la Fórmula 1 en este 2026.