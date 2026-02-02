Ahora

Afectará a tres trenes

Adif pide suspender los últimos trayectos del AVE Madrid-Barcelona para garantizar el mantenimiento de la infraestructura

Los detalles enfe suprimirá desde este lunes los AVE con salida de la estación de Madrid-Puerta de Atocha de las 20:27 y las 21:07 y, de vuelta, el que sale de Barcelona-Sants a las 21:05.

Imagen de archivo de un tren de AVE.Imagen de archivo de un tren de AVE.Europa press
Adif ha pedido a las operadoras ferroviarias que prestan servicio en el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona que supriman los últimos trayectos de la jornada, ya que esos trenes estaban llegando en el horario de mantenimiento, que se utiliza a efectos de revisión y reparación de la infraestructura.

Fuentes del Ministerio de Transportes han informado este lunes a laSexta que esta decisión del gestor de la infraestructura ferroviaria tiene como objetivo disponer de un periodo "adecuado" para la realización del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. La medida se pondrá en marcha a partir de este mismo lunes y únicamente en ese corredor, lo que permitirá a los equipos de mantenimiento de Adif desarrollar las habituales tareas de conservación de la infraestructura cuando no circulan servicios comerciales.

En aplicación de esta recomendación, Renfe suprimirá desde este lunes los AVE con salida de la estación de Madrid-Puerta de Atocha de las 20:27 y las 21:07 y, de vuelta, el que sale de Barcelona-Sants a las 21:05. La operadora pública española mantendrá bloqueada la venta de billetes para estos horarios de manera temporal.

Teniendo en cuenta estas suspensiones, Renfe ha reubicado a los viajeros en trenes en doble composición para asegurar la disponibilidad de plazas. Además, ofrecerá a los clientes la opción de realizar cambios o anulaciones sin coste si la alternativa propuesta no se ajusta a sus necesidades.

Las incidencias se multiplican desde la tragedia de Adamuz

Desde el fatídico accidente del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que 46 personas perdieron la vida, los maquinistas de los trenes están reportando muchas más incidencias en las vías a Adif, lo que ha llevado a la empresa responsable de la infraestructura ferroviaria imponer reducciones temporales de velocidad por seguridad.

Estas restricciones de velocidad están provocando retrasos constantes en la red, hasta el punto de que los últimos trenes de cada día están concluyendo sus trayectos de madrugada, ya dentro del tramo horario que Adif utiliza para realizar las labores de mantenimiento. Por ese motivo, y con el objetivo de hacer las revisiones pertinentes para poder prescindir de estas restricciones, Adif ha solicitado esta suspensión excepcional con la que busca recuperar a la mayor brevedad posible la normalidad en la circulación.

