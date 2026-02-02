Djokovic explica su 'bajón' en la final del Open de Australia frente a Alcaraz: "No soy yo mismo"

El serbio firmó un primer set casi perfecto. Dominaba la final con mucha superioridad pero la llegada del segundo set lo cambió todo. 'Nole' explicó cual fue la razón de la bajada de nivel.

A pesar de la derrota en la final del Open de Australia, Novak Djokovic ha dejado claro que es un candidato más que digno para optar al resto de grandes trofeos que restan por jugar en 2026. El serbio dio, durante todo el campeonato, un paso adelante en lo que al físico se refiere.

En semifinales superó a Sinner en un partido épico que se decidió en el quinto set y comenzó la final arrollando a Carlos Alcaraz. Todo pauntaba a que Novak podría dar la campanada definitiva pero tras ganar la primera manga 6-2, Alcaraz despertó.

Con la mejor versión del murciano llegaron también los primeros problemas para 'Nole' y, a partir de ahí, no tuvo mucha opción. En rueda de prensa, tras la final, Novak explicó qué le había pasado: "Estoy orgulloso de mi lucha, pero me irrita mucho que esto me haya pasado con frecuencia en los últimos dos años: que de repente algo cambie, que en un momento sucedan cosas así. Simplemente ya no puedo".

"No soy yo mismo. Estaba en un estado perfecto. 6-2. Todo fluía, sentía la pelota, y de repente llegó una caída brusca de energía. Y así fue. ¿Qué se le va a hacer? Hay que seguir adelante", confesaba el serbio

Djokovic desveló también qué parte de su juego comenzó a fallar: "Fallé primeros servicios, sentí un poco la presión, cometí un error de derecha. Eso se siente mucho en la pista; desde la televisión no se percibe. Influyó bastante. No es que esto sean excusas ni para él ni para mí. Ocurrieron otras cosas, también a nivel de salud, que por desgracia influyeron en ese cambio tan brusco de energía y de sensaciones en la pista".