El correo de Sarah Ferguson a Epstein en el que le pide matrimonio: "Estoy a tu servicio, cásate conmigo"

El contexto El pasado 30 de enero, el Departamento de Justicia de EEUU publicaba nuevos archivos del caso Jeffrey Epstein y en ellos se revelan la estrecha amistad que mantenía Sarah Ferguson con el pederasta convicto, Jeffrey Epstein.

Sarah Ferguson en una foto de archivo. Sarah Ferguson en una foto de archivo. Europa Press
Nuevo escándalo en la familia real británica. Los vínculos del príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, con el magnate y delincuente Jeffrey Epstein salpican también a su exmujer, Sarah Ferguson, exduquesa de York y madre de sus dos hijas, las princesas Beatriz y Eugenia. Ambos estuvieron casados desde 1986 hasta 1992.

Este pasado viernes, 30 de enero, el Departamento de Justicia de EEUU publicaba nuevos archivos del caso Jeffrey Epstein y en ellos se revela la estrecha amistad que mantenía Sarah Ferguson con el pederasta convicto; tanto es así que le ofreció incluso matrimonio: “Estoy a tu servicio, cásate conmigo”, escribió la exmujer de Andrés en un intercambio de correos electrónicos.

En los correos de 2009, la entonces duquesa de York le informa con entusiasmo a Epstein sobre las posibles oportunidades que se han presentado para sus marcas comerciales y libros. "En tan solo una semana, después de tu almuerzo, parece que la energía ha aumentado. Nunca me ha conmovido tanto la amabilidad de un amigo como tu cumplido delante de mis hijas. Gracias, Jeffrey, por ser el hermano que siempre he deseado", escribió Ferguson.

Al año siguiente, otro correo electrónico de la exmujer de Andrés a Epstein decía: "Eres una leyenda. Realmente no tengo palabras para describir mi cariño, mi gratitud por tu generosidad y amabilidad. Estoy a tu servicio. Cásate conmig", escribía Ferguson.

Nuevas imágenes reveladoras del príncpie Andrés

Este mismo sábado, el príncipe Andrés volvía a ser noticia tras una nueva aparición dentro de estos nuevos archivos de Epstein [públicados este viernes]: se trata de nuevas fotos comprometedoras donde aparece arrodillado en el suelo junto a una mujer tumbada.

En una de las dos imágenes Andrés mira de frente a la cámara, mientras que en la otra tiene una mano sobre el vientre de la mujer, que muestra una actitud pasiva. Al fondo se aprecia la presencia de otra persona con los pies encima de una mesa, en lo que parece un ambiente desenfadado.

También, aparecían correos que comprometían aún más al príncipe Andrés, como los que Epstein escribió en agosto de 2010 prometiéndole enviarle a Londres a una joven "rusa, de 26 años, inteligente y hermosa, de fiar y que ya tiene tu email".

El destinatario del mensaje firmaba como "HRH (Su Alteza Real) el Duque de York". En la serie de correos aparecen además invitaciones cruzadas entre Epstein y Andrés a visitarse en sus respectivas residencias.

