Responden a la gran pregunta sobre Fernando Alonso y Aston Martin: ¿Podrán luchar por victorias en 2026?

Martin Brundle, expiloto de Fórmula 1 y comentarista de 'Sky Sports', confía en que "por el bien de todos, y sobre todo por Fernando Alonso", los de Silverstone luchen por podios y victorias.

Los primeros test de pretemporada de Fórmula 1 en el Circuit de Barcelona-Catalunya dejaron una certeza y un interrogante en torno a Aston Martin.

Em AMR26 es, sin duda y a falta de nuevas modificaciones, el monoplaza más revolucionario de la parrilla hasta la fecha.

Eso sí, es difícil aventurar que las novedades introducidas por Adrian Newey tengan un impacto trascendental en el coche y lo sitúen a la cabeza.

En la tertulia de 'Sky Sports' analizaron lo visto en Montmeló y a Martin Brundle, expiloto de Fórmula 1 y comentarista, le hicieron al 'pregunta del millón'.

"¿Crees que Aston Martin podrá luchar por el podio y la victoria este año?", le plantearon al conocido archienemigo de Alonso.

"Bueno, eso espero. Por el bien de todos, y sobre todo por Fernando Alonso", replicó Brundle, que hace unos días también sacó a la luz la 'cobra' que le hizo el ovetense hace meses.

A pesar de que el coche sea distinto al resto, Martin plantea alguna dudas: "debemos asumir que Adrian ha aportado buenas ideas, pero ¿sabe lo suficiente sobre el túnel de viento de Aston Martin y el túnel de viento digital? ¿Logrará correlacionarlo? ¿Tiene a su alrededor a la gente adecuada para interpretar su brillantez?".

Y la mayor radica en la unidad de potencia: "Es un reto enorme desde el principio, la verdad. Adrian me decía que Honda tiene que ponerse al día porque se fueron de la F1 y luego volvieron. Así que hay algunas dudas al respecto".

Eso sí, sobre el retraso de Aston Martin en los test, Brundle afirma que no fue una sorpresa: "Cuando el coche llegó tarde, no me sorprendió en absoluto, para ser honesto, porque Adrian lo llevará, y siempre lo ha hecho, hasta el límite absoluto porque quiere el máximo tiempo de desarrollo en esas piezas y comprensión".