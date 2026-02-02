La increíble anécdota de David Ferrer con un Alcaraz de 14 años: "Creo que me dejó ganar..."

El capitán de la Copa Davis recuerda su anécdota cuando Juan Carlos Ferrero le llamó para decirle que estaba empezando a entrenar a una perla del tenis.

Carlos Alcaraz es el campeón del Open de Australia. Ya tiene siete Grand Slams en su palmarés y su carrera apenas acaba de empezar. Pero cuando era un adolescente ya apuntaba maneras. Con 14 años jugó un partido contra David Ferrer, ahora capitán del equipo de Copa Davis, y estuvo a punto de ganar.

Ha sido el propio Ferrer el que ha contado la anécdota en la 'SER': "Tengo una anécdota con Carlos. Cuando tenía 14 años, yo estaba entre los diez mejores. Antes de que Juan Carlos Ferrero empezara a entrenarlo, me dijo: 'Oye, he fichado a un jugador de Murcia que es buenísimo'. Le dije: 'Tráelo a Jávea y entrenaré con él'".

"Fui muy exigente con mis entrenamientos, así que le dije: 'Mira, no me hagas perder el tiempo. Solo tiene 14 años y quiero una sesión de entrenamiento como es debido, ya que estoy en pretemporada'", explica Ferrer.

"Me quedé atónito. Me quedé atónito. Recuerdo que lo estaba presionando y normalmente, cuando estás calentando y empiezas a golpear la pelota con fuerza, un jugador profesional puede con eso, pero un niño no suele tener la capacidad de seguirte el ritmo. Pero con Carlos es él quien te adelanta. Piensas: 'Espera, ¿qué es esto?'. Te deja alucinado. Era como Rafa de pequeño. 14 años... seguro que solo tenía 14", sigue detallando Ferrer.

Le ganó el partido, pero por muy poco: "Gané 10-8, pero sinceramente creo que me dejó ganar por respeto. Juro que estuvo a punto de ganarme. Creo que fue puro respeto porque es igualito a Rafa, aunque de una cultura diferente. Ser murciano y ser mallorquín son culturalmente diferentes, pero el chaval es una auténtica estrella. No solo como tenista, sino como persona: muy normal, muy natural".

"Carlos es un profesional"

No le gustan los comentarios sobre que a Alcaraz le gusta la vida nocturna: "Carlos es un profesional de pies a cabeza. He visto a Carlos hacer cosas que... bueno, no voy a nombrar, pero desde luego yo no las hacía a su edad, ni tampoco otros jugadores muy importantes del tenis español".

"Carlos es obviamente, cuando eres joven y tienes tiempo libre, te gusta experimentar y salir, pero no es para nada un jugador al que le guste la vida nocturna. Carlos es una persona muy sensata y muy profesional", cierra el capitán del equipo español de la Copa Davis.