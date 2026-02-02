Sánchez se abre ahora a trocear el ómnibus para asegurar la subida de las pensiones, pero sin un decreto aislado

Los detalles La intención del Gobierno es presentar un nuevo decreto que mantenga buena parte de las medidas presentadas hace una semana en el escudo social, aseguran fuentes de Moncloa a laSexta.

El Gobierno, tras su reciente derrota parlamentaria, planea desglosar las medidas del decreto rechazado para revalorizar las pensiones. Aunque Moncloa asegura que esta revalorización no se presentará en un decreto único, el Ejecutivo pretende introducir un nuevo decreto que conserve gran parte de las medidas del escudo social propuesto anteriormente. La moratoria de desahucios para personas vulnerables sigue siendo un obstáculo significativo entre el PSOE y sus socios parlamentarios, como el PNV y Junts, que se oponen, y Sumar, que lo considera esencial. Moncloa trabaja para que el decreto se apruebe pronto, posiblemente en el próximo Consejo de Ministros.

Sin embargo, la moratoria de los desahucios de personas en situación vulnerable sigue siendo, a esta hora, el gran punto de fricción entre el PSOE y sus socios parlamentarios.

Las citadas fuentes reconocen que está siendo difícil buscar una salida que cuente con el apoyo de PNV y Junts, que son contrarios a esta medida, y con el de Sumar, socio minoritario de la coalición, formación para la cual es imprescindible el blindaje de los inquilinos vulnerables.

A esta hora, asegura Moncloa, el Gobierno sigue trabajando para que el nuevo decreto se apruebe, si es posible, este martes en el seno del Consejo de Ministros. Si el texto no está preparado en las próximas 24 horas, el decreto se presentará, como muy tarde, el martes 10 de febrero.

