Ahora

El Gobierno trabaja contrarreloj

Sánchez se abre ahora a trocear el ómnibus para asegurar la subida de las pensiones, pero sin un decreto aislado

Los detalles La intención del Gobierno es presentar un nuevo decreto que mantenga buena parte de las medidas presentadas hace una semana en el escudo social, aseguran fuentes de Moncloa a laSexta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz celebran la doble victoria de este miércoles en el Congreso.
El Gobierno tendrá que ceder para revalorizar las pensiones. Tras la derrota parlamentaria de la semana pasada, el Ejecutivo va a trocear las medidas del decreto rechazado por el Congreso. No obstante, fuentes de Moncloa aseguran a laSexta que la revalorización de las pensiones no va a ir aislada en un único decreto.

Por el momento, la intención del Gobierno es presentar un nuevo decreto que mantenga buena parte de las medidas presentadas hace una semana en el escudo social.

Sin embargo, la moratoria de los desahucios de personas en situación vulnerable sigue siendo, a esta hora, el gran punto de fricción entre el PSOE y sus socios parlamentarios.

Las citadas fuentes reconocen que está siendo difícil buscar una salida que cuente con el apoyo de PNV y Junts, que son contrarios a esta medida, y con el de Sumar, socio minoritario de la coalición, formación para la cual es imprescindible el blindaje de los inquilinos vulnerables.

A esta hora, asegura Moncloa, el Gobierno sigue trabajando para que el nuevo decreto se apruebe, si es posible, este martes en el seno del Consejo de Ministros. Si el texto no está preparado en las próximas 24 horas, el decreto se presentará, como muy tarde, el martes 10 de febrero.

