Feijóo embarra la comisión de la DANA mezclándola con ETA o Adamuz y culpa a todos menos a Mazón: "El Gobierno se inhibió"

¿Qué ha dicho? El líder del PP ha mezclado el accidente ferroviario de Adamuz y los "crímenes de ETA" con la investigación de la DANA, de la que ha asegurado no tenía ninguna "autoridad". Feijóo también ha asegurado que no ha borrado los mensajes de su móvil y que no tiene "nada que ocultar" sobre su papel aquel 29 de octubre de 2024.

La comparecencia de Alberto Núñez Feijóo en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados estuvo marcada por interrupciones, evasivas y enfrentamientos. Feijóo defendió su postura basándose en su trayectoria política y argumentó que no tenía autoridad para contradecir a Carlos Mazón. Durante más de tres horas, el líder del PP se enfrentó a varios comparecientes, responsabilizando al Gobierno central y a la Confederación Hidrográfica del Júcar por los daños de la DANA. Su intervención fue criticada por el PSOE, que la consideró "indigna", y por otros diputados que cuestionaron su capacidad para aportar algo positivo a la política.

Interrupciones constantes, evasivas y barro, mucho barro en la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados. El líder del PP ha basado su defensa en su amplia trayectoria política y ha esgrimido que él no tenía "ninguna autoridad" para contradecir las actuaciones de Carlos Mazón aquel 29 de octubre de 2024.

En una comparecencia de más de tres horas, Feijóo ha dejado pocos titulares, medias verdades y muchos encontronazos. Sí que ha comentado los motivos por los que Mazón decidió dimitir, algo que el líder del PP sitúa en el momento en el que Mazón se da cuenta de que "la gente no le da la razón". Sin mencionarlo, Feijóo sitúa ese momento en el funeral de Estado en el que Mazón fue increpado por los familiares de las víctimas.

"Mazón se da cuenta de que uno puede opinar lo que quiera, pero cuando la gente no te da la razón, lo más honesto es irte. El señor Mazón acreditó que la tensión social y la sensación en la calle es que tiene responsabilidades. Y que sea el único, le reconcilia en parte con los hechos. No hay un solo alto cargo del Gobierno de España que no ha asumido ninguna responsabilidad", ha explicado Feijóo, que no ha sido capaz de censurar la actuación de Mazón, más allá de decir que "ninguna Administración estuvo a la altura" aquel día.

Feijóo ha insistido en señalar a la Confederación Hidrográfica del Júcar como la principal culpable de los daños de la DANA, asegurando que son "el mayor responsable por la falta de información adecuada y puntual" al no dar, dice, "la información adecuada al Cecopi". Asegura que no avisó de los riesgos, una tesis desmentida por la jueza de Catarroja, y ha reprochado que Sánchez no declarara una emergencia nacional "de libro". "El Gobierno se inhibió", ha afeado.

Los enganchones de Feijóo se han repetido con todos los comparecientes, en mayor o menor intensidad, empezando por Àgueda Micó y acabando con Marta Trenzano, pasando entre medias por Javier Sánchez Serna, Idoia Sagastizabal, Oskar Matute, Josep Maria Cervera, Gabriel Rufián, Alberto Ibáñez y Nahuel González. Con todos ha chocado y ha contestado, en muchas ocasiones, con preguntas a los comparecientes. En todo momento ha descargado la responsabilidad contra el Gobierno central, concretamente contra Pedro Sánchez y Teresa Ribera.

Bronca entre Rufián y un Feijóo que mezcla Adamuz, ETA y la DANA: "Encubrió a un homicida durante un año y quiere ser presidente"

Pero tanto se ha enganchado Feijóo que también ha protagonizado varios choques contra la presidenta de la comisión de investigación, Carmen Martínez. Lo ha hecho en varias ocasiones, siendo la más tensa la que ha involucrado al diputado de EH Bildu. "Cuando usted me dice si yo amparó a un presidente de una comunidad autónoma, la misma persona que ampara al señor Otegi, comprenderá usted que se me ponen los pelos como escarpias", ha trasladado Feijóo a Matute, algo que ha hecho que Martínez llame al orden a Feijóo.

Enganchones constantes

"Al orden por primera vez, señor Feijóo, entiendo que las respuestas son flexibles, que somos laxos. Pero le he insistido varias veces en que usted tiene que contestar a las preguntas del señor Matute", ha trasladado la presidenta, que le ha instado a contestar las preguntas que le formulaban. Lejos de parar, Feijóo ha seguido con sus preguntas a Matute en alusión a ETA: "¿Usted tiene alguna información para esclarecer alguno de los asesinatos de ETA pendientes en los juzgados de nuestro país?".

Dentro del capítulo de choques, merece una mención destacada la intervención de un Gabriel Rufián que también ha preguntado a Feijóo "por qué Óscar Puente tiene que dimitir" mientras que el líder del PP "encubrió a Mazón durante un año". "Me parece miserable comparar la actuación de uno, que a la media hora estaba en la tele dando explicaciones, y el otro que estaba de copas, y estoy siendo generoso, en el reservado un restaurante. No estaba dando las órdenes que hubieran salvado al 90% de la gente que murió aquel día de forma absurda. La historia les juzgará. ¿Ustedes son el partido que aspira a gobernar este país?", ha asegurado el portavoz de ERC.

El enfado de la presidenta de la comisión de la DANA con Feijóo por hablar de ETA para esquivar las preguntas: "Le llamo al orden"

El broche lo ha puesto el PSOE, que ha considerado "indigna" la comparecencia del líder de la oposición y se ha preguntado si Feijóo "se considera capacitado para aportar algo útil a la política", definiéndole como "un político que encubre negligentes y con una soberbia que difícilmente puede aportar algo positivo". "Han construido una versión alternativa de la realidad, siempre es el mismo patrón", ha criticado la diputada Marta Trenzano.

Para finalizar su comparecencia, Feijóo ha aludido al accidente de Adamuz (Córdoba) y a la gestión de Óscar Puente, preguntándose si el Gobierno ve "normal lo anormal". "¿Creen que tienen la catadura moral para decirme a mí si he cumplido con mis obligaciones?", ha preguntado el líder del PP.

Finalmente, entre acusaciones cruzadas de mentiras, Feijóo se ha marchado del Congreso sin arrojar luz y embarrando una comisión a la que ha acusado de "no dejarle hablar", reivindicando que él ha "asumido su responsabilidad". Todo, con el apoyo de un Vox que le ha reclamado una moción de censura "instrumental" para poder convocar después unas elecciones generales y una Ester Muñoz que ha defendido que el líder de su partido "no tiene ninguna competencia" en una emergencia como la DANA en su condición de líder de la oposición.

