MotoGP anuncia la incorporación del primer circuito urbano: Casey Stoner, muy crítico con el cambio

El bicampeón del mundo no comprende el motivo del cambio en el calendario, por el que el Circuito Urbano de Adelaida sustituirá a Phillip Island hasta 2032.

MotoGPha anunciado un cambio en el calendario para 2027. El mítico Circuito de Phillip Island, reconocido por muchos como el mejor de la categoría reina, dejará de formar parte de los 22 Grandes Premios, tal y como ha anunciado la competición en su página web.

"MotoGP Sports Entertainment Group, el Gobierno de Australia del Sur y la Ciudad de Adelaida anunciaron hoy que el Gran Premio de Australia se celebrará en un circuito del centro de la ciudad en Adelaida a partir de 2027", reza el comunicado publicado por MotoGP.

De esta forma, el Circuito Urbano de Adelaida sustituirá a Phillip Island una vez concluya esta temporada hasta 2032. "Este evento histórico será el primer Gran Premio de MotoGP que se celebrará en una ubicación céntrica de la ciudad, con los estándares de seguridad sin concesiones requeridos en la era moderna del deporte", añade el texto.

Pese a que la noticia supone un gran avance para la competición, tanto aficionados como expilotos han criticado el cambio señalando el peligro que supone correr en este tipo de circuitos. La ausencia de escapatorias y la presencia de muros para evitar que los pilotos se aproximen a los alrededores aumentan la probabilidad de que, al pilotar a una alta velocidad, el impacto sea mayor.

Casey Stoner, bicampeón de MotoGP en 2007 y 2011, ha criticado de forma indirecta la supresión de Phillip Island del calendario para incorporar el circuito callejero en Adelaida. "¿Por qué MotoGP eliminaría posiblemente su mejor circuito del calendario? Dejaré que cada uno decida", ha escrito el expiloto australiano en su cuenta de Instagram.