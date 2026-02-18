¿Tendrá Marc Márquez nuevo compañero? Ojo al 'coqueteo' de Aprilia con Bagnaia

Massimo Rivola, CEO del equipo italiano, ni confirma ni desmiente las conversaciones con el piloto de Ducati.

Tras anunciar la renovación de Marco Bezzecchi hace dos semanas, Massimo Rivola aseguró que con el nuevo contrato del italiano ya firmado, empezarían a pensar en su compañero para 2027.

"Renovar a Marco era nuestra principal prioridad. Una vez fijada la prioridad, veremos cómo evoluciona el mercado", señaló el CEO de Aprilia.

Jorge Martín parece estar más fuera que dentro de la estructura de Noale y 'Motorsport' informa que su sustituto podría ser Pecco Bagnaia.

Sobre el bicampeón de MotoGP le preguntaron a Rivola, que se limitó a 'coquetear': "No digo ni sí ni no, hay escenarios interesantes, pero creo que si Aprilia sigue demostrando su crecimiento, que sabe fabricar motos rápidas, los buenos pilotos llegarán".

Bagnaia, que también cuenta con una oferta de Yamaha, ya aseguró que no iría a un equipo cliente, descartando la opción del VR46.

"Creo que soy un piloto de primera línea, y allí es dónde me lleva mi ambición. Por suerte, lo que he hecho en los últimos años me ayudará para tomar una decisión, y que sea la adecuada", señaló.