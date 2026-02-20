El jefe de la F1 no entiende el "pánico" a las nuevas normas: "Mantengamos la calma"

El CEO de la F1, Stefano Domenicali, desvela que hay un "debate abierto" para buscar soluciones pero defiende que no hay "pánico".

Para el Gran Premio de Australia, la primera carrera de la temporada de Fórmula 1, no se descarta un caos absoluto durante todo el fin de semana. Porque ni pilotos ni equipos entienden todavía al 100% las normas y la gestión de la energía sigue siendo una incógnita.

Pero en la F1 están tranquilos. El jefazo, Stefano Domenicali, ha dejado claro públicamente que no siente "ansiedad" y que en ningún caso hay "pánico" a lo que pueda ocurrir en Melbourne.

"No siento esa ansiedad, tenemos que mantener la calma porque, como siempre que hay algo nuevo en la normativa, siempre existe la duda de que todo esté mal", dice el CEO del Gran Circo en un encuentro con varios medios.

"Puedo asegurarles que en la Comisión de F1 se ha mantenido un debate abierto para poner sobre la mesa posibles soluciones que aborden este tipo de problema la falta de energía. Por lo tanto, habrá una reunión antes del inicio de la temporada para evitar reacciones exageradas, porque está bastante claro que debemos evitarlas. Acabamos de emprender un nuevo viaje, por lo que debemos mantener la calma", explica Domenicali.

Eso sí, no descarta cambiar algunas normas si los equipos se ponen de acuerdo: "Si hay algo que sea útil y se pueda implementar de inmediato, he visto un enfoque muy abierto por parte de la FIA y también de los equipos, que muestran el mismo tipo de perspectiva para resolver finalmente este tipo de problemas, que están sobre la mesa para ser resueltos y solucionados".

"No entiendo por qué hay tanto pánico, porque habrá carreras increíbles, habrá mucha acción. La prudencia siempre forma parte de mi estilo. Y, en cualquier caso, si algo no es como nos gustaría, creo que la credibilidad de este deporte reside en que podemos sentarnos con las personas responsables, los técnicos y la FIA, para encontrar soluciones", detalla un Domenicali que quiere rebajar la tensión en el paddock.