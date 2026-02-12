El jefe de Márquez compara el trabajo de Ducati con el de Rossi: "Es más o menos como Valentino"

Gigi Dall'Igna ha compartido sus sensaciones sobre el trabajo del equipo italiano para las próximas temporadas, en vistas del nuevo curso que arranca a final de mes y el cambio de reglamento de 2027. Además, se atrevió con una comparación con el eterno rival de Marc.

En Borgo Panigale ya están ultimando los últimos detalles para la temporada 2026. Durante la presentación de Ducati de cara a este año, Gigi Dall'Igna ha ofrecido sus sensaciones acerca del estado actual de la escudería italiana y su futuro, consciente del cercano cambio de reglamento que MotoGP introducirá tras este curso.

El director general del equipo expresaba que "ahora es el momento de un cambio". Aclaraba que las nuevas normas permitirán a las motos ir más rápido que hasta ahora, hasta 360 km/h, una velocidad "bastante alta" que el jefe de Ducati no vería con buenos ojos: "Considero importante reducir esa velocidad, porque los circuitos actualmente no lo permiten realmente".

Luego Dall'Igna inició un debate algo controversial al afirmar que Ducati es la única escudería "que no intenta copiar a otros fabricantes", sino que se centran en incorporar a "muchos jóvenes brillantes" capaces de sentar las bases para el futuro, explicaba. Entonces fue cuando inició una comparación con Valentino Rossi.

"Es más o menos como con Valentino, él creó la academia con pilotos jóvenes y se benefició de ella. A nosotros nos pasa lo mismo", declaraba para 'Speedweek.com'. De esta manera comparaba Gigi su trabajo con el de el expiloto de Ducati que, precisamente, volvió a reencontrarse con las buenas sensaciones tras su salida de Borgo Panigale y su recalada en Yamaha.

Para finalizar, el director del equipo se centró en lo más próximo, el comienzo de temporada. En menos de tres semanas, Marc Márquez, aún pendiente de su renovación, volverá a competir junto a Pecco Bagnaia, al mismo tiempo que la nueva moto de 2027 ya estará desarrollándose en el taller: "Todo depende del resultado del test en Sepang. Si va bien, tendremos tiempo para dedicarnos al proyecto 2027. De lo contrario, tendremos que seguir concentrándonos en 2026. Una vida tranquila aún no está a la vista para nosotros".