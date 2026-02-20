Aldeguer se recupera "por buen camino" de su lesión: "He hablado con Márquez y Martín"

El piloto murciano afronta los últimos tramos de su lesión tras confirmar que se siente "muy arropado" por su equipo y compañeros españoles, que le mantienen "la pasión" por la competición.

Fermín Aldeguer se preparaba para afrontar su segunda temporada en MotoGP cuando cayó lesionado. Tras pasar por quirófano, "La recuperación va por buen camino", pero eso no evitará su ausencia en la primera cita del calendario, el Gran Premio de Tailandia.

Al menos, eso le recomendaron los doctores, pero el murciano no descarta la opción: "La posibilidad está ahí, mis sensaciones son buenas para poder estar, pero todavía es pronto. Tenemos que esperar. No sabemos exactamente cuándo volveré". Explicaba más tarde que el dos de marzo tiene fijada una cita con los médicos para "ver cuando puede volver a subirse a la moto" y que la "posibilidad de Brasil (segunda fecha del año) existe".

Sin embargo, a pesar de mantenerse alejado de la pista, aclara que sigue muy de cerca el transcurso de la pretemporada y mantiene mucho contacto con sus compañeros de equipo y españoles del 'paddock': "Me siento muy arropado por Gresini. También he hablado con Marc (Márquez) por supuesto, con Jorge Martín. Me han contado qué pasó en Malasia, qué probaron en la moto... Así puedo tener algunas ideas y mantener un poco la pasión, aunque esté fuera de la pista".

Solo queda esperar para que Aldeguer se vuelva a poner al manillar de una moto. El 'rookie' de 2025 dejó muy buenas sensaciones en su primer año, firmando una octava posición. Ahora prepara su vuelta a la competición donde no parecería inverosímil verle competir por los puestos más altos de la tabla.