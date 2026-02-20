Irán anuncia que responderá "decisivamente" si Trump ataca el país: el presidente de EEUU amenazó con tomar una decisión en "10 días"

El contexto Trump dijo este jueves que podría tomar una decisión sobre un posible ataque a Irán en los próximos 10 días si ambos países no llegan a un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.

Irán ha informado al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, de que responderá "decisivamente" si se ve sometido a una agresión militar por parte de Estados Unidos, después de que Donald Trump dijera este jueves que podría tomar una decisión sobre un posible ataque a Irán en los próximos diez días si ambos países no llegan a un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.

En una carta dirigida a Guterres, la misión permanente iraní ante la ONU ha advertido de que considerará como objetivos legítimos las bases, instalaciones y activos de lo que llamó "fuerza hostil" en la región, al tiempo que ha subrayado que la amenaza de Donald Trump hacia Irán "señala un riesgo real de agresión militar", aunque ha apostillado que Teherán no busca iniciar una guerra.

La advertencia se produce en medio de las crecientes tensiones entre Irán y Estados Unidos, en un contexto en que las negociaciones sobre el programa nuclear iraní no han alcanzado un acuerdo definitivo y la presencia de fuerzas estadounidenses en Oriente Medio se ha incrementado como gesto de presión.

En este contexto, funcionarios iraníes han destacado que la República Islámica no desea un conflicto, aunque han insistido en que, de ser atacada, actuará en defensa propia, lo que agrega incertidumbre a un panorama ya marcado por despliegues militares y discursos confrontacionales.

Mientras, la comunidad internacional observa con atención estas declaraciones, en un momento en el que continúan las conversaciones diplomáticas para evitar una escalada mayor que podría tener consecuencias más amplias en la región y en la estabilidad global.

Trump podría tener un cronograma de posibles ataques

Antes de la carta que Irán ha enviado a Guterres, varios medios estadounidenses adelantaron que, según fuentes anónimas de la Administración de Estados Unidos, el presidente Trump prepara un cronograma de posibles ataques contra Irán.

Además, esto se produce después de que Trump alertase de que podría tomar una decisión sobre atacar Irán en cuestión de días. "Quizás tengamos que ir un paso más allá, o quizás no. Quizás lleguemos a un acuerdo. Lo sabrán probablemente en los próximos 10 días", afirmó durante un discurso en la inauguración de la primera reunión de su Junta de Paz, creada por el propio Trump para resolver conflictos mundiales.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.