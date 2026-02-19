"La intención es complicarle las cosas a Marc Márquez": la función de Jorge Lorenzo junto a Viñales

El pentacampeón del mundo ha destacado la mejoría del piloto de KTM durante las vacaciones, y espera que pueda pelear por podios contra "Marc y los que están ahí delante".

Maverick Viñales es uno de los pilotos con mayor progresión para 2026. El piloto español demostró en la anterior campaña que la KTM es capaz de luchar por el podio, y ahora con Jorge Lorenzo en su equipo se espera que acabe varias carreras en lo más alto.

Sobre su trabajo en la temporada baja y lo que se espera de él este año, ha hablado el propio Lorenzo. "No va a ser fácil en tan pocos meses ver un cambio radical. Hemos trabajado muy duro este invierno", apunta el pentacampeón del mundo en el canal de YouTube 'Duralavita'.

"Hemos trabajado tres meses muy intensos en muchas áreas. A este nivel, mejorar un 1% puede marcar la diferencia entre terminar el séptimo y luchar por el podioen cada carrera o entre los cinco primeros. Pero bueno, contra más meses y a más tiempos le dediquemos, más se verá esa mejora y esa evolución", añade Lorenzo.

KTM apunta a repetir o mejorar su posición en el Mundial de Constructores, y para ello Viñales deberá disputar cada carrera con los pilotos de Ducati, Aprilia y el propio Pedro Acosta. "Acosta y Maverick con una KTM que está por ver si puede estar a la altura de la Ducati y de la Aprilia", confiesa el expiloto.

Por último, Lorenzo ha destacado cuál es la intención de trabajar con Viñales. "La intención mía es que yo sea una de las piezas que tiene Maverick para intentar complicarle un poco las cosas a Marc Márquez y a los que estén ahí delante,que no es fácil", concluye el pentacampeón del mundo.