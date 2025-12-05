La respuesta de Alonso a los que dicen que Aston Martin no estará en los test: "Yo ya tengo el hotel"

Un exjefe de Alpine ha dicho que Aston Martin no estará en los test de pretemporada porque no llegará a tiempo con el coche. Fernando responde contundente.

Las palabras de Marcin Budkowski, quien fuera jefe de Alpine, asegurando que Aston Martin no estará en la pretemporada de la Fórmula 1, ya tienen reacción de Fernando Alonso. Se ha limitado a decir el piloto español que él tiene los vuelos y el hotel para acudir a esos test.

Esto dijo Budkowski la pasada semana en Qatar: "Aston Martin podría no llegar en tiempo y forma a los test de Barcelona. La versión oficial es que Newey querría desarrollar más el coche en el túnel de viento, pero la realidad es que no estarán porque el motor Honda no estará a punto".

A Alonso le preguntaron por estas palabras y así reaccionó: "Una pregunta para él... sí lo leí, pero ¿Qué podemos decir?". Parecía incrédulo el piloto de Aston Martin. Él está muy tranquilo sobre el desarrollo del AMR26, que está liderando el ingeniero Adrian Newey.

"Hago la instalación del asiento el lunes, así que vuelo este domingo por la noche de aquí a Silverstone para hacerlo. Tenemos el simulador, el hotel y los vuelos a Barcelona", dice Fernando.

Tiene los vuelos, el hotel... y la esperanza de que pueden ir bien. Confía Alonso en que Aston Martin acabará ganando en Fórmula 1.

"La fábrica está terminada, el túnel de viento es nuevo y está terminado y lo estamos usando todo. Tenemos a Adrian Newey, Andy Cowell y a Enrico Cardile... y tenemos gente estupenda y mucho talento en la fábrica", dijo el bicampeón de la competición. Busca el tercero con ansia antes de retirarse.