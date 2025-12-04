El brutal discurso de Alonso sobre Newey para 2026: "Nos inspira confianza"

El piloto asturiano, en declaraciones a Aston Martin, ha encomiado la labor del ingeniero británico durante la temporada para preparar el AMR26 y motivar al equipo.

Con la temporada de Fórmula 1 a punto de terminar, las escuderías ya están preparando sus estrategias y poniendo a punto los monoplazas de cara a 2026. Entre los equipos con más expectativas, además de Cadillac y su estreno en la competición, se encuentra Aston Martin.

La escudería británica cuenta con la incorporación de Adrian Newey, un baluarte con años y campeonatos a sus espaldas, capaz de cambiar su destino y pasar de ser un equipo de media tabla a optar por el Mundial de Constructores, incluso de darle opciones de ganar a un campeón del mundo como es Fernando Alonso.

En declaraciones previas al GP de Abu Dhabi, Alonso ha elogiado la labor previa del ingeniero británico, y ahora director de equipo de Aston Martin, antes de sumirse en el proyecto para 2026. "Saber que Adrian está dando forma al proyecto 2026 desde cero nos inspira confianza", comenta el asturiano sobre la ilusión que aporta a la escudería Newey.

"Es sumamente motivador para todo el equipo. Ya ha aportado nuevas ideas, nuevos enfoques y una forma de pensar que nos impulsa a ser más ambiciosos. Incluso antes de convertirse en director del equipo, Adrian ya había tenido un gran impacto", resalta Alonso acerca de la labor del británico.

La incorporación de Newey a la escudería para 2026 supone múltiples mejoras en el rendimiento del próximo monoplaza (AMR26), sobre todo con la nueva normativa que introducirá la FIA la próxima temporada.

"Ha trabajado en estrecha colaboración con los ingenieros en el coche de 2026 y ha influido no solo en la dirección técnica, sino también en nuestro desarrollo como equipo. Tiene un sentido instintivo del rendimiento: dónde impulsar, dónde refinar y dónde no debemos perder tiempo", añade Fernando.

Ilusión con el AMR26

Para Fernando Alonso, la temporada 2026 es bastante ilusionante, sobre todo después de los problemas que ha sufrido con el AMR25 a lo largo del año. Un monoplaza al cual ha tildado de "inconducible por momentos", y del cual celebra su fin.

"Las regulaciones de 2026 representan un reinicio para todos en la red y, por lo tanto, ofrecen oportunidades. Cuando las reglas cambian, la innovación cobra aún más importancia", señala Alonso en relación con los cambios en los monoplazas.

"Creo que tenemos la ambición y los recursos para lograr un progreso real el próximo año. Sabemos que tenemos trabajo por hacer, pero un nuevo reglamento es precisamente el tipo de entorno en el que podemos avanzar. El 9 de febrero presentaremos el AMR26 al mundo y estoy deseando que todos vean en qué hemos estado trabajando", concluye el bicampeón del mundo.