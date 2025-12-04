La opinión de Verstappen sobre que Piastri ayude a Norris a ser campeón

El piloto de Red Bull se juega el campeonato en Yas Marina ante los McLaren y ha desvelado su parecer a cerca de la posibilidad de que el australiano ayude a su compañero a alzar el título.

El campeonato del mundo de Fórmula 1 se decide en Abu Dhabi y Max Verstappen tendrá que ganar la carrera y esperar la carambola para sumar su quinto campeonato consecutivo.

La victoria ya es un reto arduo y complicado, especialmente, teniendo en cuenta que McLarencuenta con el mejor coche de la parrilla. Un monoplaza que ya en Qatar demostró que lo tiene todo para ganar. De hecho, fueron los errores de la escudería los que permitieron a Max completar una verdadera hazaña.

En Yas Marina, se prevé que los 'papaya' destaquen y el neerlandés asumía que tendrá que maximizar su rendimiento para encontrar posibilidades: "No creo que esté diciendo nada raro al decir que han tenido el mejor coche. Y creo que este también será un buen circuito para ellos. Solo tenemos que intentar sacarle el máximo partido a nuestro coche. Es lo único que podemos hacer, y luego esperar estar lo suficientemente cerca".

Sin embargo, la victoria no garantiza ni mucho menos el quinto título para el de Red Bull. Lando Norris tiene que finalizar, como mucho, en cuarto lugar. Y, en caso de que el neerlandés lidere, si las opciones del campeonato de Piastri se han desvanecido, McLaren cuenta con la baza de que el australiano ayude a Norris a conseguir el campeonato.

Una práctica que no preocupa al tetracampeón: "Siempre es mejor que no ganar nada. Cuando estés en casa dentro de 20 años, seguirás teniendo ese trofeo en la vitrina. Eso es lo único que importa".

Aunque siembra la duda sobre el comportamiento de Piastri en declaraciones recogidas por 'MotorSport': "¡Ya veremos! Es imposible predecirlo con antelación. No puedo imaginarme a Oscar después de todo lo que ha pasado esta temporada, así que realmente no lo sé".