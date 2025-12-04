Alex Márquez responde: ¿Se ve como compañero de Marc en Ducati?

El pequeño de los hermanos asume que en 2026 su "estatus será el de piloto oficial" y reconoce que tiene "un poco de esperanza y ganas de ir a un equipo oficial".

Tras haberse consagrado como el 'mejor del resto' en la reciente finalizada temporada de MotoGP, Alex Márquez ha hecho repaso del año en una entrevista en 'MOW'.

Entre otros aspectos, al '73' le han preguntado si se ve en un futuro pilotando en el equipo oficial de Ducati, donde su hermano y Pecco Bagnaia tienen contrato hasta el término de 2026.

El ilerdense, a pesar de estar "muy contento aquí en Gresini", no esconde su ilusión: "Es cierto que todos los pilotos siempre tienen un poco de esperanza y ganas de ir a un equipo oficial".

Eso sí, el pequeño de los Márquez pone un "pero": "El ambiente que tengo aquí es difícil encontrarlo en otro sitio".

Por el momento, la próxima temporada contará con la misma moto que Pecco y Marc: "No sé si tendré la suerte de poder elegir en el futuro, pero el año que viene tengo la maravillosa oportunidad de tener la moto oficial con el equipo Gresini, ya veremos qué pasa en 2026".

"Debería tener nuevas piezas que desarrollar durante la temporada, el estatus será el de piloto oficial", ha zanjado.